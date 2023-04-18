Apple iPhone 13 पर कितनी मिल रही है छूट, कैसे खरीदें?

scorecardresearch
Flipkart इस समय अपने प्लेटफॉर्म पर समर सेल का आयोजन कर रहा है। 18 अप्रैल की मध्यरात्रि को समाप्त हो रही इस सेल में मोबाइल फोन्स पर काफी छूट मिल रही है। Flipkart सबसे तगड़ा ऑफर Apple iPhone 13 के लिए है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Apr 19, 2023 17:25 IST
Flipkart इस समय अपने प्लेटफॉर्म पर समर सेल का आयोजन कर रहा है। 18 अप्रैल की मध्यरात्रि को समाप्त हो रही इस सेल में 
मोबाइल फोन्स पर काफी छूट मिल रही है। Flipkart पर सबसे तगड़ा ऑफर Apple iPhone 13 के लिए है।

iPhone 60,000 रुपये से कम में बिक रहा है।

 

Apple iPhone 13 भारत में 65,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध था।इसके अलावा, यदि आप अपने पुराने आईफोन को इसके बदले एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो आप एक्सचेंज बोनस के रूप में 26,250 रुपये तक प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से, यह बोनस पूरी तरह से आपके पुराने डिवाइस की स्थिति पर निर्भर करता है।आज रात 12 बजे तक iPhone 13 के अलावा और भी कई डिवाइसेज पर डिस्काउंट मिल रहा है। 

फ्लिपकार्ट समर सेल: स्मार्टफोन्स पर बेस्ट डील

Google Pixel 6A :

इस स्मार्टफोन को भारत में 43,999 रुपये में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में यह 28,999 रुपये में बिक रहा है। इसके अतिरिक्त खरीदार एसबीआई बैंक क्रेडिट कार्ड पर 1,000 रुपये तक की तत्काल छूट भी प्राप्त कर सकते हैं।

Samsung Galaxy Flip3 :

 

Samsung फोल्डेबल स्मार्टफोन 84,999 रुपये से कम होकर 49,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर बिक रहा है। इस स्मार्टफोन पर भी SBI बैंक क्रेडिट कार्ड पर अतिरिक्त 1,000 रुपये की छूट लागू है।

Google Pixel 7 Pro :

भारत में 84,999 रुपये में लॉन्च किया गया, Google Pixel 7 Pro चल रही बिक्री के दौरान फ्लिपकार्ट पर 79,999 रुपये की कीमत पर बिक रहा है।

Apr 18, 2023