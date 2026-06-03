हैकर्स अब Meta के AI चैटबॉट का गलत इस्तेमाल करके लोगों के Instagram अकाउंट हैक कर रहे हैं। Reddit और X पर कई यूजर्स ने बताया कि उनके अकाउंट हैक हो गए हैं। 30 से 31 मई के बीच कई अकाउंट्स पर हमला हुआ, जिनमें कुछ बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे Obama White House का इंस्टाग्राम पेज और John Bentivegna का अकाउंट। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर Jane Wong ने भी बताया कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया।

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सिक्योरिटी रिसर्चर जेन वोंग ने कहा कि उनका अकाउंट हैक हो गया। वोंग ने बताया कि उनके पासवर्ड उनकी जानकारी के बिना बदल दिए गए, बार-बार पासवर्ड रीसेट प्रयास हो रहे थे और उन्हें बार-बार ऐप से लॉग आउट किया जा रहा था।

Even my Instagram account got hacked



The password got changed without my knowledge and I was getting different password reset attempts throughout yesterday. And I got repeatedly logged out from the IG iOS app



Quite concerning https://t.co/F6wjKYrlBo — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 1, 2026

सेफ्टी फीचर्स को किया अपडेट- एंडी स्टोन

1 जून को इंस्टाग्राम स्पोक्सपर्सन एंडी स्टोन ने दावा किया है कि यह सुरक्षा समस्या अब ठीक कर दी गई है। समस्या यह थी कि हैकर मेटा के AI चैटबॉट का इस्तेमाल करके टारगेट अकाउंट में नया ईमेल जोड़ रहे थे। इसके बाद चैटबॉट द्वारा भेजा गया वेरिफिकेशन कोड हैकर को दे दिया जाता था। जिससे वे पासवर्ड बदल कर अकाउंट पर पूरा कब्जा कर लेते थे।

Today Instagram had this massive exploit where hackers were just stealing rare handles left and right. Hundreds of accounts gone.



People losing handles they’ve owned since 2010, some worth hundreds of thousands.



I own a few rare ones so I was actually stressed watching this… pic.twitter.com/djpQueedTC — André (@oracles) June 1, 2026

हैकर इस प्रक्रिया में वीपीएन का इस्तेमाल कर विक्टिम का लोकेशन छिपाते थे और इंस्टाग्राम की सुरक्षा जांच को पार कर जाते थे। आईटी सेफ्टी एक्सपर्ट्स के कहते है कि जिनके पास टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) सक्षम था, उन्हें यह खतरा नहीं हुआ।

🚨 Instagram had an exploit that allowed you to use Meta AI to reset passwords to accounts with no MFA on them. The exploit was patched a short time ago.pic.twitter.com/PEUwLvmllj — Dark Web Informer (@DarkWebInformer) June 1, 2026

डिवाइस में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें ऑन

इस घटना ने दिखा दिया कि AI तकनीक का गलत इस्तेमाल अकाउंट हैकिंग में किया जा सकता है। मेटा ने सभी यूजर्स से अपील की है कि वे 2FA फीचर ऑन करें। अपनी सेफ्टी सेटिंग्स की को अपडेट करें और किसी भी अनजान एक्टिविटी पर तुरंत ध्यान दें।

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