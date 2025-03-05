Google Pixel 10: AI टेक्नोलॉजी और तगड़े फीचर्स के साथ लॉन्च होगा फोन, पढ़ें पूरी डिटेल्स

Google जल्द ही अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Pixel 10 लॉन्च करने वाला है। इस फोन में कई एडवांस टेक्नोलॉजी और नए Pixel Sense AI असिस्टेंट को एड-ऑन किया गया है। इस फीचर से यूजर एक्सपीरियंस पहले से और भी बेहतर होगा। इसके अलावा Google का यह फोन Tensor 5 चिप के साथ आएगा जिसमें फास्ट परफॉर्मेंस और एडवांस AI फीचर्स मिलने का क्लेम हो रहा है।

advertisement

Pixel Sense AI नई क्रांति

Pixel 10 का सबसे खास फीचर है Pixel Sense AI, जो Google के AI इनोवेशन का अगला स्टेज है। यह टेक्नोलॉजी पूरी तरह ऑन-डिवाइस (On-Device AI) पर बेस्ड होगी, जिससे यूजर्स की डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी बनी रहेगी।

Pixel Sense AI क्या करेगा?

फोन में पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस होगा जो यूजर की एक्टिविटीज को समझकर बेहतर सुझाव देगा। इसके अलावा ऑन-डिवाइस AI होगा, इससे डेटा किसी बाहरी सर्वर पर नहीं जाएगा और सिक्योरिटी बनी रहेगी। वहीं, स्मार्ट इंटीग्रेशन होगा जो कि Gmail, Calendar, Photos जैसे ऐप्स से डेटा लेकर बेहतर कंटेक्स्ट बेस्ड रिकमेंडेशन देगा।

Google Tensor 5 Chip: सुपरफास्ट परफॉर्मेंस (Tensor 5 Performance)

Pixel 10 में Google की इन-हाउस Tensor 5 चिप होगी। यह इस डिवाइस को पहले से ज्यादा पावरफुल बनाएगी। यह चिप AI और मशीन लर्निंग को हैंडल करने के लिए डिजाइन की गई है।

Tensor 5 चिप AI बेस्ड टास्क को तेजी से प्रोसेस करेगा। इसके अलावा यह लो-लाइट और HDR में शानदार इमेज क्वालिटी भी देता है। वहीं, चिप के जरिये स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट मिलता है जिससे यूजर्स को ज्यादा बैकअप मिलेगा। इसी तरह चिप के जरिये लाइव ट्रांसलेशन और वॉयस कमांड फीचर्स बेहतर होंगे।

प्राइवेसी होगी सबसे बड़ी प्राथमिकता

आजकल डेटा प्राइवेसी (Data Privacy) बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। Google Pixel 10 में खास बात यह होगी कि सभी AI प्रोसेसिंग ऑन-डिवाइस होगी, जिससे कोई भी पर्सनल डेटा Google के सर्वर पर ट्रांसफर नहीं होगा।

Google Pixel 10 लॉन्च डेट (Google Pixel 10 Launch Date)

Google Pixel 10 सीरीज अगस्त 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद है। हालांकि, कीमत को लेकर अभी कोई ऑफिशियल एलान नहीं हुआ है, लेकिन यह प्रीमियम फ्लैगशिप रेंज में आ सकता है।

