Google में बड़ा बदलाव! अब यूजर्स खुद तय कर सकेंगे कौन सी खबरें और कंटेंट दिखे

गूगल ने यूजर्स के लिए नए पर्सनलाइजेशन फीचर्स पेश किए हैं। इन फीचर्स का मकसद गूगल सर्च, डिस्कवर और गूगल न्यूज पर दिखने वाली जानकारी को यूजर्स की पसंद के हिसाब से बेहतर बनाना है।

कंपनी का कहना है कि अब यूजर्स को अपनी पसंद के कंटेंट पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। साथ ही पब्लिशर्स को भी अपने पाठकों से बेहतर तरीके से जुड़ने का मौका मिलेगा।

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अब पसंदीदा पब्लिशर्स को मिल सकेगी प्राथमिकता

गूगल ने एक नया “प्रिफर्ड सोर्सेज” बटन पेश किया है। इस फीचर को पब्लिशर्स अपनी वेबसाइट पर जोड़ सकते हैं। जब कोई यूजर इस बटन को चुनता है तो वह वेबसाइट गूगल पर उसकी प्रिफर्ड सोर्सेज लिस्ट में शामिल हो जाएगी। इसके बाद यूजर जिस वेबसाइट को पसंद करता है, उसका कंटेंट गूगल सर्च के कुछ हिस्सों जैसे टॉप स्टोरीज, एआई ओवरव्यूज और एआई मोड में ज्यादा दिखाई दे सकता है।

गूगल के मुताबिक, यूजर्स अब तक 6 लाख से ज्यादा अलग-अलग सोर्स को अपनी पसंदीदा लिस्ट में चुन चुके हैं।

डिस्कवर में अब अपनी भाषा में बता सकेंगे पसंद

गूगल डिस्कवर को भी ज्यादा पर्सनल बनाने की तैयारी की गई है। आने वाले दिनों में गूगल ऐप में यूजर्स किसी कंटेंट के थ्री डॉट मेन्यू के जरिए बता सकेंगे कि उन्हें किस तरह की जानकारी ज्यादा या कम चाहिए।

इसके बाद डिस्कवर यूजर की पसंद के अनुसार फीड में बदलाव करेगा और इन प्राथमिकताओं को याद रखेगा।

गूगल न्यूज में ऑडियो ब्रीफिंग भी होगी ज्यादा कस्टमाइज

गूगल न्यूज के एंड्रॉयड वर्जन में भी बदलाव किया जा रहा है। अब यूजर्स अपनी डेली ऑडियो ब्रीफिंग के लिए पसंदीदा टॉपिक चुन सकेंगे।

गूगल के अनुसार, ऑडियो ब्रीफिंग में सोर्स की जानकारी और पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक भी दिए जाएंगे। इसके अलावा गूगल के न्यूज एआई पायलट प्रोग्राम में शामिल पब्लिशर्स बड़ी खबरों पर ज्यादा जानकारी भी उपलब्ध करा सकेंगे।

यूजर्स और पब्लिशर्स दोनों को मिलेगा फायदा

गूगल के ये बदलाव यूजर्स को अपनी पसंद के अनुसार कंटेंट देखने में मदद करेंगे। वहीं पब्लिशर्स के लिए यह अपने पाठकों तक पहुंच बढ़ाने और उनके साथ मजबूत संबंध बनाने का नया तरीका होगा।

