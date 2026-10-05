Google का नया Fitbit Edge हुआ लीक, Pixel Watch जैसे फीचर्स के साथ मिलेगा 7 दिन का बैटरी बैकअप

महीनों से चल रही अफवाहों और सरकारी मंजूरियों (FCC Listing) के बाद आखिरकार टेक दिग्गज गूगल के अगले फिटनेस वियरेबल डिवाइस Fitbit Edge की पूरी जानकारी सामने आ चुकी है।

इस खबर को सबसे पहले प्रसिद्ध टेक पब्लिकेशन 'Android Headlines' ने लीक हुए रिटेल एसेट्स और तस्वीरों के आधार पर एक्सक्लूसिव तौर पर पब्लिश किया था।

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नया और बड़ा डिज़ाइन

डिजाइन के मामले में इस बार गूगल ने काफी बड़ा बदलाव किया है। पिछले मॉडल (Fitbit Charge 6) के मुकाबले नए Fitbit Edge में एक उभरी हुई और चौड़ी स्क्रीन दी गई है, जो किनारों तक फैली हुई है। इसका इंटरफेस गूगल की प्रीमियम 'Pixel Watch' से प्रेरित है। यूज़र्स को अब स्क्रीन पर ही दिल की धड़कन (Heart Rate), चले गए कदम (Step Count) और वर्कआउट मोड जैसी जानकारी एक नज़र में देखने को मिलेगी।

हेल्थ ट्रैकिंग और डिजाइन डिटेल्स

डिवाइस के साइड्स पर मैटेलिक पट्टियां (Metal Strips) दी गई हैं, जो ECG (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम) फीचर के जरिए दिल की सेहत पर नजर रखेंगी। इसके पिछले हिस्से में बेजल्स और सेंसर का लेआउट 'Fitbit Air' जैसा ही है, जिसका मतलब है कि इसमें वही पुराना मैग्नेटिक चार्जर इस्तेमाल होगा। स्ट्रैप बदलने के लिए एक आसान क्विक-रिलीज़ मैकेनिज्म भी दिया गया है। यह फिटनेस बैंड तीन कलर ऑप्शन- Canyon (हल्का ऑरेंज/लाल), Obsidian (काला), और Olive (हरा) में उपलब्ध होगा।

स्मार्ट फीचर्स और बैटरी

स्मार्टवॉच वाले फीचर्स जोड़ते हुए इसमें फोन के नोटिफिकेशंस के साथ-साथ Google Maps, Media & Music Controls, और Find My Phone जैसे ऐप्स का सपोर्ट मिलेगा। इसमें वाई-फाई नहीं बल्कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है, और यह Android व iOS दोनों के साथ काम करेगा। सबसे खास बात यह है कि इतनी खूबियों के बाद भी इसकी बैटरी एक बार चार्ज करने पर 7 दिनों तक चलेगी।

जो लोग पिक्सल वॉच जैसी स्मार्टवॉच के फीचर्स तो चाहते हैं लेकिन हर दिन चार्ज करने के झंझट से बचना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। टेक एक्सपर्ट का मानना है कि गूगल जल्द ही इसकी आधिकारिक कीमत और बाज़ार में बिक्री की तारीख की घोषणा करेगा।