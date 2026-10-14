Fitbit Air vs Fitbit Edge: बिना स्क्रीन वाला बैंड या एडवांस डिस्प्ले वाला ट्रैकर, आपके लिए कौन रहेगा बेस्ट

Google के Fitbit Air और Fitbit Edge में से कौन सा फिटनेस ट्रैकर आपके लिए बेहतर रहेगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी सेहत और वर्कआउट को किस तरह ट्रैक करना चाहते हैं। Fitbit Air उन लोगों के लिए बनाया गया है, जो बिना स्क्रीन वाला हल्का फिटनेस बैंड पहनना पसंद करते हैं। वहीं, Fitbit Edge में डिस्प्ले, इनबिल्ट GPS और कई एडवांस हेल्थ फीचर्स मिलते हैं। दोनों डिवाइस में हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन और स्किन टेम्परेचर ट्रैकिंग की सुविधा है।

advertisement

Fitbit Air और Fitbit Edge के डिजाइन में क्या अंतर?

Fitbit Air एक स्क्रीन-फ्री फिटनेस बैंड है, जिसका वजन स्ट्रैप के साथ सिर्फ 12 ग्राम है। इसे बनाने में रिसाइकल्ड पॉलीकार्बोनेट और PBT प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी मिलती है।

इसमें स्क्रीन और इनबिल्ट GPS नहीं है। इसलिए हेल्थ डेटा देखने के लिए फोन पर Google Health ऐप का इस्तेमाल करना होगा। यह हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन (SpO2), स्किन टेम्परेचर में बदलाव, एक्टिविटी और नींद को ट्रैक करता है। यह 50 मीटर तक वाटर रेसिस्टेंट भी है।

Fitbit Edge में मिलेंगे ज्यादा एडवांस फीचर्स

Fitbit Edge में 1.34 इंच की कलर AMOLED डिस्प्ले और एक फिजिकल साइड बटन मिलता है। बिना स्ट्रैप इसका वजन 17.7 ग्राम है। इसमें रिसाइकल्ड एल्युमिनियम केस और ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी दी गई है।

इस फिटनेस ट्रैकर में इनबिल्ट GPS और Galileo सपोर्ट मिलता है। Google के मुताबिक, इसका GPS पिछली पीढ़ी के मुकाबले 40 फीसदी तक ज्यादा सटीक है।

Edge में ECG ऐप के लिए इलेक्ट्रिकल सेंसर, अल्टीमीटर, 40 से ज्यादा एक्सरसाइज मोड और ऑटोमैटिक एक्टिविटी रिकग्निशन जैसे फीचर्स हैं। यूजर्स सीधे अपनी कलाई पर वर्कआउट डेटा देख सकते हैं। इसमें नोटिफिकेशन और मीडिया कंट्रोल की सुविधा भी है।

दोनों डिवाइस Google Health Coach को सपोर्ट करते हैं। हालांकि, प्रीमियम कोचिंग के लिए Google Health Premium सब्सक्रिप्शन लेना होगा।

बैटरी बैकअप में कौन है आगे?

बैटरी के मामले में दोनों डिवाइस लगभग बराबर हैं। कंपनी के मुताबिक, दोनों में सात दिनों तक का बैटरी बैकअप मिलता है। सिर्फ पांच मिनट चार्ज करने पर एक दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें फुल चार्ज होने में करीब 90 मिनट लगते हैं। Edge में यूजर खुद बैटरी बदल सकता है।

भारत में कितनी है कीमत?

Fitbit Air की भारत में कीमत 13,999 रुपये है और इसे Google India Store से खरीदा जा सकता है।

वहीं, Fitbit Edge की अमेरिकी बाजार में शुरुआती कीमत 179.99 डॉलर यानी करीब 17,000 रुपये है। भारत में इसकी कीमत और उपलब्धता की घोषणा अभी नहीं हुई है।

advertisement

आपके लिए कौन सा फिटनेस ट्रैकर बेहतर?

अगर आप बिना स्क्रीन वाला हल्का फिटनेस बैंड चाहते हैं, तो Fitbit Air एक विकल्प है। वहीं, डिस्प्ले, GPS, ECG और ज्यादा वर्कआउट फीचर्स चाहने वालों के लिए Fitbit Edge बेहतर विकल्प हो सकता है। हालांकि, भारत में Edge की लॉन्चिंग की जानकारी का इंतजार करना होगा।