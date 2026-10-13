एक बार चार्ज करो और दिनभर चलाओ! 10000mAh बैटरी वाले इन 5 फोन में मिलेंगे दमदार फीचर्स

स्मार्टफोन खरीदते समय अब लोग कैमरा, प्रोसेसर और स्क्रीन के साथ बैटरी पर भी खास ध्यान देते हैं। गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया के लगातार इस्तेमाल से फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। ऐसे में 10,000mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन बेहतर विकल्प हो सकते हैं। बाजार में Realme, Poco, Vivo और Redmi जैसे ब्रांड्स के ऐसे फोन मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनकी कीमत और फीचर्स।

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Realme के इन दो फोन में मिलेगी 10001mAh बैटरी

Realme P4 Power 5G की शुरुआती कीमत करीब 29,999 रुपये है। इसमें 10,001mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग मिलती है। फोन में 6.8 इंच की AMOLED डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट और MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 50MP Sony कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड और 16MP सेल्फी कैमरा मिलता है।

Realme Narzo Power 5G की कीमत भी करीब 29,999 रुपये से शुरू होती है। इसमें 10,001mAh बैटरी, Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर और 50MP कैमरा मिलता है। फोन Android 16 आधारित Realme UI 7.0 पर चलता है। यह Titan Silver और Titan Blue कलर में उपलब्ध है।

Poco X8 Power 5G में मिलेगी 100W चार्जिंग

Poco X8 Power 5G की शुरुआती कीमत करीब 30,999 रुपये है। इसमें 10,000mAh बैटरी के साथ 100W फास्ट चार्जिंग मिलती है।

फोन में 6.83 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और Snapdragon 6 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 50MP मुख्य कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड और 32MP सेल्फी कैमरा मिलता है।

Vivo S2 FE की बिक्री 20 अक्टूबर से

Vivo S2 FE की कीमत करीब 38,999 रुपये बताई गई है। इसकी बिक्री 20 अक्टूबर 2026 से शुरू होने की जानकारी है। फोन में 10,000mAh बैटरी और 44W चार्जिंग मिलती है।

इसमें 6.83 इंच की AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और Dimensity 7300E प्रोसेसर है। साथ ही 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, 50MP और 2MP रियर कैमरे तथा 32MP फ्रंट कैमरा दिया गया है।

Redmi Note 17 Pro Max 5G की कितनी कीमत?

Redmi Note 17 Pro Max 5G इस लिस्ट का सबसे महंगा फोन है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 49,998 रुपये है। इसमें 10,000mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग मिलती है।

फोन में 6.83 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, Snapdragon 6 Gen 5 प्रोसेसर, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलता है। कैमरे के लिए 50MP मुख्य, 8MP अल्ट्रा-वाइड और 32MP सेल्फी कैमरा दिया गया है। खरीदने से पहले अपनी जरूरत के हिसाब से कीमत और फीचर्स की तुलना जरूर करें।