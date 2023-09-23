scorecardresearch
Apple iPhone15: कोई भी C-type नहीं चलेगा, कंपनी ने दी चेतावनी

कंपनी ने कहा है कि यूजर्स को MFI बैज चार्जर का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इस चार्जर को Apple ने सर्टिफाइड किया है और इनका इस्तेमाल Apple के सभी प्रोडक्ट्स के लिए किया जा सकता है।

New Delhi,UPDATED: Sep 23, 2023 11:03 IST
एप्पल ने आईफोन 15 के चार्जिंग पोर्ट को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है। कंपनी ने कहा कि सी-टाइप का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग वाला सी-टाइप चार्जर से फोन को चार्ज कर लें। कंपनी ने कहा कि इससे फोन की बैट्री डेमेज हो सकती है क्योंकि इससे वोल्टेज में उतार-चढ़ाव हो सकता है।Apple ने यूजर्स से कहा है कि वो सुरक्षा मानकों पर खरा उतरने वाले सी-टाइप चार्जर लगाएं।

कंपनी ने कहा है कि यूजर्स को MFI बैज चार्जर का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इस चार्जर को Apple ने सर्टिफाइड किया है और इनका इस्तेमाल Apple के सभी प्रोडक्ट्स के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा यदि आप अन्य ब्रांड के चार्जर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस बात पर खास ध्यान दें कि वह सभी सुरक्षा नियमों का पालन करता हो। इसके अलावा आप वायरलेस चार्जिंग का विकल्प भी चुन सकते हैं लेकिन लोकल अनसर्टिफाइड चार्जर बिल्कुल भी अपने नए फोन में ना लगाएं।

Published On:
Sep 23, 2023