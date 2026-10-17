Apple का पहला फोल्डेबल iPhone Duo मिनटों में हुआ सोल्ड आउट, भारत में इतनी है कीमत, डिलीवरी के लिए जनवरी तक इंतजार

Apple के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo को प्री-ऑर्डर शुरू होते ही जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। 16 अक्टूबर को प्री-ऑर्डर खुलने के कुछ ही मिनटों में अमेरिका समेत कई बाजारों में फोन का शुरुआती स्टॉक खत्म हो गया। अब नए खरीदारों को डिलीवरी के लिए जनवरी 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है।

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जनवरी तक पहुंची डिलीवरी की तारीख

iPhone Duo की बिक्री 23 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। हालांकि, प्री-ऑर्डर के दौरान भारी मांग के चलते कुछ ग्राहकों को डिलीवरी की अनुमानित तारीख 25 जनवरी 2027 दिखाई दे रही है।

प्री-ऑर्डर को मिली प्रतिक्रिया के बाद शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजार खुलने से पहले Apple के शेयर करीब 2% चढ़ गए।

हालांकि, Apple ने यह नहीं बताया है कि शुरुआती बिक्री के लिए कितने फोन उपलब्ध कराए गए थे। ऐसे में लंबा इंतजार ज्यादा मांग के कारण है या सीमित स्टॉक की वजह से, यह साफ नहीं है।

भारत में iPhone Duo की कीमत कितनी?

iPhone Duo अब तक का Apple का सबसे महंगा स्मार्टफोन है। भारत में इसके 256GB वेरिएंट की शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपये रखी गई है।

वहीं, सबसे महंगे 2TB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 4,49,900 रुपये है। अमेरिका में फोन की शुरुआती कीमत 1,999 डॉलर है।

यह फोन दो रंगों, Star White और Night Sky में उपलब्ध है।

फोल्डेबल iPhone में क्या है खास?

iPhone Duo को किताब की तरह खोलने और बंद करने वाला डिजाइन दिया गया है।

फोन बंद होने पर 5.4 इंच की बाहरी स्क्रीन मिलती है। खोलने पर इसमें 7.6 इंच की Super Retina XDR डिस्प्ले दिखाई देती है, जिससे इसे छोटे टैबलेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।

अंदर की स्क्रीन पर खास नैनो-टेक्सचर फिनिश दी गई है, जो स्क्रीन पर पड़ने वाली रोशनी के रिफ्लेक्शन और फोल्ड की लाइन को कम करने में मदद करती है।

कैमरा, प्रोसेसर और सिम में क्या बदलाव?

iPhone Duo में Apple का A20 Pro चिपसेट दिया गया है। फोन में पीछे की तरफ दो 48 मेगापिक्सल कैमरे हैं, जिनमें मेन और अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल हैं।

यह स्मार्टफोन iOS 27 पर चलता है, जिसे फोल्डेबल स्क्रीन के हिसाब से तैयार किया गया है।

फोन में फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट नहीं है। यानी यूजर्स को केवल eSIM का इस्तेमाल करना होगा।

फिलहाल, प्री-ऑर्डर को मिली शुरुआती प्रतिक्रिया से Apple के फोल्डेबल फोन में ग्राहकों की दिलचस्पी दिखाई दे रही है। हालांकि, वास्तविक बिक्री के आंकड़े सामने आने के बाद ही इसकी मांग की पूरी तस्वीर साफ होगी।