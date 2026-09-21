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Newsटेक्नोलॉजीफोन की असली ताकत कैसे पहचानें? AnTuTu और Geekbench स्कोर से ऐसे पता करें कौन सा मोबाइल है ज्यादा तेज

फोन की असली ताकत कैसे पहचानें? AnTuTu और Geekbench स्कोर से ऐसे पता करें कौन सा मोबाइल है ज्यादा तेज

नया स्मार्टफोन खरीदते समय सिर्फ RAM, कैमरा और बैटरी देखना काफी नहीं है। फोन की स्पीड और परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाने के लिए AnTuTu और Geekbench स्कोर भी काम आते हैं। लेकिन क्या ज्यादा स्कोर वाला फोन हमेशा बेहतर होता है? जानिए इन दोनों टेस्ट का आसान मतलब और कैसे इनकी मदद से अपनी जरूरत के हिसाब से फोन चुन सकते हैं।

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Shakshi
Shakshi
UPDATED: Sep 21, 2026 16:57 IST
नया फोन खरीदने से पहले ये जरूर देखें!
नया फोन खरीदने से पहले ये जरूर देखें!

In Short

  • AnTuTu स्कोर से फोन की कुल हार्डवेयर परफॉर्मेंस का अंदाजा मिलता है।
  • Geekbench स्कोर से प्रोसेसर की ताकत का पता चलता है।
  • नया फोन खरीदते समय स्कोर के साथ बैटरी और कैमरा भी देखें।

नया स्मार्टफोन खरीदते समय ज्यादातर लोग उसका कैमरा, बैटरी, RAM और स्टोरेज देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दो फोन में एक जैसी RAM होने के बावजूद एक फोन दूसरे से ज्यादा तेज कैसे चलता है? आखिर कैसे पता करें कि कौन सा फोन गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और रोजमर्रा के काम के लिए ज्यादा पावरफुल है?

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इस सवाल का जवाब जानने में AnTuTu और Geekbench स्कोर आपकी मदद कर सकते हैं। ये दोनों ऐसे टेस्ट हैं, जिनसे फोन की परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाया जा सकता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ये स्कोर क्या होते हैं और नया फोन खरीदते समय इनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए।

क्या होता है AnTuTu स्कोर?

AnTuTu एक बेंचमार्क टेस्ट है, जो स्मार्टफोन की अलग-अलग क्षमताओं की जांच करके उसे एक स्कोर देता है।

यह टेस्ट फोन के प्रोसेसर, ग्राफिक्स, मेमोरी और इस्तेमाल के दौरान मिलने वाली परफॉर्मेंस को जांचता है। इन सभी टेस्ट के नतीजों को मिलाकर फोन का कुल स्कोर तैयार किया जाता है। 
AnTuTu Benchmark


इसे आसान उदाहरण से समझिए।

मान लीजिए, आप दो स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं। दोनों में 8GB RAM है और दोनों की कीमत भी लगभग बराबर है।

उदाहरण के लिए काल्पनिक AnTuTu स्कोर

फोन A -12,00,000

फोन B- 7,00,000

एक ही AnTuTu वर्जन पर जांचे जाने पर फोन A का ज्यादा स्कोर उसकी बेहतर कुल बेंचमार्क परफॉर्मेंस दिखाता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि हर काम में फोन A उतना ही ज्यादा तेज होगा।

AnTuTu का ज्यादा स्कोर आमतौर पर बेहतर हार्डवेयर परफॉर्मेंस का संकेत देता है। हालांकि, केवल इस स्कोर से फोन के कैमरे, बैटरी बैकअप या लंबे समय तक गेमिंग करने की क्षमता का पूरा पता नहीं चलता।

Geekbench स्कोर क्या होता है?

Geekbench भी एक बेंचमार्क टेस्ट है, लेकिन इसका मुख्य CPU टेस्ट फोन के प्रोसेसर की ताकत जांचता है।

प्रोसेसर को आसान भाषा में फोन का दिमाग समझ सकते हैं। यही फोन ऐप खोलने, फोटो प्रोसेस करने और अलग-अलग काम पूरे करने में मदद करता है।

Geekbench के CPU टेस्ट में दो प्रमुख स्कोर मिलते हैं। 

Single Core Score

एक काम कितनी तेजी से होगा?

यह स्कोर बताता है कि प्रोसेसर का एक कोर कितनी तेजी से काम कर सकता है। इसका अच्छा स्कोर उन कामों के लिए उपयोगी है, जिनमें एक कोर की स्पीड ज्यादा मायने रखती है।

Multi Core Score

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कई कोर मिलकर कितना काम कर सकते हैं? यह स्कोर प्रोसेसर के कई कोर की संयुक्त क्षमता दिखाता है। वीडियो प्रोसेसिंग और दूसरे भारी कामों में यह क्षमता उपयोगी हो सकती है।

मान लीजिए, दो फोन के Geekbench स्कोर कुछ इस तरह हैं।

ये केवल उदाहरण के लिए दिए गए स्कोर हैं। एक ही Geekbench वर्जन में जांचे जाने पर फोन A के नतीजे बेहतर CPU परफॉर्मेंस का संकेत देते हैं।

हालांकि, Geekbench का CPU स्कोर फोन की पूरी परफॉर्मेंस नहीं बताता। गेमिंग के लिए ग्राफिक्स की क्षमता और लंबे समय तक फोन की स्पीड बनाए रखना भी जरूरी है।

AnTuTu और Geekbench में क्या अंतर है?

दोनों टेस्ट अलग-अलग तरीके से स्कोर तैयार करते हैं। इसलिए AnTuTu के 10 लाख स्कोर की तुलना सीधे Geekbench के 7,000 स्कोर से नहीं की जा सकती।

नया फोन खरीदते समय स्कोर कैसे चेक करें?

अगर आप नया स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें। एक ही टेस्ट वर्जन के स्कोर देखें। AnTuTu या Geekbench के अलग-अलग वर्जन के स्कोर की सीधी तुलना न करें। एक ही वर्जन के नतीजों को देखें। 

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Geekbench - एक से ज्यादा टेस्ट के नतीजे देखें, केवल कंपनी के बताए स्कोर पर निर्भर न रहें। भरोसेमंद रिव्यू में मिले टेस्ट के नतीजे भी देखें।

गेमिंग के लिए GPU पर भी ध्यान दें अगर आप फोन पर भारी गेम खेलते हैं, तो ग्राफिक्स परफॉर्मेंस और लंबे समय तक गेम खेलने पर फोन कितना गर्म होता है, यह भी देखें।

सिर्फ ज्यादा स्कोर देखकर फोन न खरीदें -बैटरी बैकअप, कैमरा, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर और कीमत को भी ध्यान में रखें।

क्या ज्यादा स्कोर वाला फोन ही खरीदना चाहिए?

जरूरी नहीं। अगर आप फोन का इस्तेमाल केवल कॉलिंग, WhatsApp, YouTube और सोशल मीडिया के लिए करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेंचमार्क स्कोर वाला महंगा फोन खरीदना जरूरी नहीं है।

लेकिन अगर आप भारी गेमिंग करते हैं, बड़े वीडियो एडिट करते हैं या एक साथ कई ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो बेहतर प्रोसेसर और ग्राफिक्स परफॉर्मेंस वाला फोन आपके काम आ सकता है।

इसलिए नया फोन खरीदते समय AnTuTu और Geekbench स्कोर जरूर देखें, लेकिन आखिरी फैसला अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से करें।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 21, 2026