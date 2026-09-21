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Newsम्यूचुअल फंडमिड-स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अभी भी निवेश का मौका? एक्सपर्ट ने बताया क्यों कमाई दे रही है तेजी को सपोर्ट

मिड-स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अभी भी निवेश का मौका? एक्सपर्ट ने बताया क्यों कमाई दे रही है तेजी को सपोर्ट

मिड और स्मॉल कैप शेयरों में तेज बढ़त के बाद भी निवेशकों के लिए अवसर पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक, इस तेजी को कंपनियों की मजबूत कमाई का भी सहारा मिला है। ऐसे में लार्ज कैप निवेशकों के लिए पोर्टफोलियो में सीमित मिड-स्मॉल कैप एक्सपोजर पर विचार की गुंजाइश बनती है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Sep 21, 2026 15:39 IST

लार्ज-कैप फंडों में अब तक टिके निवेशकों के पोर्टफोलियो में मिड और स्मॉल कैप के लिए अभी भी जगह बन सकती है। बिजनेस टुडे के एक शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए आनंद राठी वेल्थ की म्यूचुअल फंड वेल्थ श्वेता राजानी ने बताया कि इन सेगमेंट में तेज बढ़त के बावजूद इसकी वजह सिर्फ बाजार की तेजी नहीं, बल्कि कंपनियों की कमाई में मजबूत बढ़ोतरी भी है। हाल के आंकड़े बताते हैं कि मिड और स्मॉल कैप कंपनियों की प्रॉफिट ग्रोथ लार्ज कैप कंपनियों से आगे रही है।

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श्वेता राजानी ने चुनिंदा तरीके से मिड और स्मॉल कैप शेयरों में निवेश बनाए रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि क्या पोर्टफोलियो में कुछ मिड और स्मॉल कैप निवेश होना चाहिए? निश्चित रूप से हां, इन मौजूदा स्तरों पर भी आप निवेश कर सकते हैं। उनके मुताबिक, इस सेगमेंट में आई तेजी को कंपनियों के वास्तविक कारोबार और मुनाफे में बढ़ोतरी का समर्थन मिला है।

राजानी ने बताया कि मिड कैप कंपनियों ने पिछले एक साल में करीब 10-11% प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की है। वहीं पहली तिमाही के नतीजों में यह ग्रोथ 18% रही। स्मॉल कैप कंपनियों की जून तिमाही में साल-दर-साल प्रॉफिट ग्रोथ करीब 30% रही, जबकि लार्ज कैप कंपनियों में यह लगभग 10% थी।

सिर्फ तेजी के पीछे भागने की बात नहीं

एक्सपर्ट के मुताबिक, मिड और स्मॉल कैप शेयरों की कीमतों और रिटर्न में बढ़ोतरी के पीछे कंपनियों की मजबूत कमाई एक अहम वजह है। उन्होंने कहा कि हम कीमतों या रिटर्न में जो बढ़ोतरी देख रहे हैं, उसकी वजह यह है कि इसे कंपनियों की प्रॉफिटैबिलिटी का समर्थन मिला हुआ है।

इससे निवेशकों के लिए तस्वीर कुछ अलग नजर आती है। अगर छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों की कमाई बड़े शेयरों की तुलना में तेज गति से बढ़ रही है, तो इन फंडों के बेहतर प्रदर्शन को केवल बाजार की अटकलों या तेजी की लहर का नतीजा मानना सही नहीं होगा।

लार्ज कैप को छोड़ने की सलाह नहीं

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि निवेशक लार्ज कैप से पूरी तरह बाहर निकलें। मिड और स्मॉल कैप को एक डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में सीमित आवंटन के तौर पर देखा जा सकता है। छोटी कंपनियों में उतार-चढ़ाव और तेज गिरावट का जोखिम अब भी अधिक हो सकता है।

ऐसे में जिन निवेशकों के पास मिड और स्मॉल कैप में बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है, उनके लिए मौजूदा कमाई के आंकड़े कुछ आवंटन पर विचार करने का आधार देते हैं।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 21, 2026