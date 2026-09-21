555 दिन की FD पर मिल रहा 7.50% तक ब्याज, जानिए कौन सा बैंक दे रहा सबसे ज्यादा रिटर्न

अगर आप अपनी बचत को सुरक्षित रखने के साथ उस पर तय रिटर्न पाना चाहते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD आपके लिए एक विकल्प हो सकता है। कई बैंक 555 दिन की FD पर आकर्षक ब्याज दरें दे रहे हैं। इनमें सामान्य ग्राहकों को 7.25% और सीनियर सिटीजन को 7.50% तक ब्याज मिल रहा है। आइए जानते हैं कि कौन सा बैंक कितनी ब्याज दर दे रहा है।

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555 दिन की FD पर कौन सा बैंक दे रहा सबसे ज्यादा ब्याज?

पैसाबाजार के 16 सितंबर 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, छह बैंकों की तुलना में सिटी यूनियन बैंक सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है। यह बैंक 555 दिन की FD पर सामान्य ग्राहकों को 7.25% और सीनियर सिटीजन को 7.50% ब्याज दे रहा है।

इसके बाद कर्नाटक बैंक का नंबर आता है। यह बैंक सामान्य ग्राहकों को 7% और सीनियर सिटीजन को 7.40% ब्याज दे रहा है।

वहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा में 555 दिन की FD कराने पर सामान्य ग्राहकों को 6.75% और सीनियर सिटीजन को 7.25% ब्याज मिल रहा है।

इंडियन बैंक, केनरा बैंक और यूनियन बैंक की ब्याज दरें

इंडियन बैंक 555 दिन की FD पर सामान्य ग्राहकों को 6.65% ब्याज दे रहा है। वहीं, सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज दर 7.15% है।

केनरा बैंक में सामान्य ग्राहकों को 6.60% और सीनियर सिटीजन को 7.10% ब्याज मिल रहा है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इन छह बैंकों में सबसे कम ब्याज दे रहा है। यहां सामान्य ग्राहकों को 6.55% और सीनियर सिटीजन को 7.05% ब्याज मिल रहा है।

एक नजर में सभी छह बैंकों की ब्याज दरें

सीनियर सिटीजन को मिल रहा ज्यादा ब्याज

इन सभी छह बैंकों में सीनियर सिटीजन को सामान्य ग्राहकों के मुकाबले ज्यादा ब्याज मिल रहा है। बैंक के हिसाब से यह अंतर 0.25% से 0.50% तक है। इसलिए FD कराने से पहले अपनी उम्र के हिसाब से मिलने वाली ब्याज दर जरूर देख लें।

प्रतीकात्मक तस्वीर

FD के ब्याज पर कितना लगेगा TDS?

FD से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स के नियम भी लागू होते हैं। 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए एक वित्त वर्ष में कुल ब्याज 50,000 रुपये से ज्यादा होने पर TDS लागू होता है।

वहीं, 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन के लिए यह सीमा 1 लाख रुपये है।

ऐसे में 555 दिन की FD कराने से पहले बैंक की ताजा ब्याज दर, टैक्स के नियम और FD की शर्तें जरूर चेक कर लें।