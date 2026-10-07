Sundar Pichai से भी ज्यादा कमाई करते हैं Anthropic CEO Dario Amodei, जानें कितना बड़ा है पैकेज

AI कंपनी Anthropic के CEO Dario Amodei की कमाई को लेकर नई जानकारी सामने आई है। कंपनी की IPO फाइलिंग के मुताबिक, 2025 में Dario Amodei को कुल 18 मिलियन डॉलर का कंपनसेशन मिला। यह रकम Alphabet के CEO Sundar Pichai और Amazon के CEO Andy Jassy के उस साल के रिपोर्टेड कंपनसेशन से ज्यादा है। हालांकि, इसमें एक बड़ी बात ध्यान रखने वाली है कि पूरे 18 मिलियन डॉलर उनकी सैलरी नहीं थी।

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कितनी है Dario Amodei की सैलरी?

रिपोर्ट के मुताबिक, Dario Amodei की असली सालाना सैलरी 1.4 मिलियन डॉलर थी। उनके 18 मिलियन डॉलर के कुल पैकेज का ज्यादातर हिस्सा स्टॉक और दूसरे शेयर से जुड़े अवॉर्ड्स से आया।

उनकी बहन और Anthropic की प्रेसिडेंट Daniela Amodei को 2025 में कुल 16.4 मिलियन डॉलर का कंपनसेशन मिला। उनके पैकेज का भी बड़ा हिस्सा स्टॉक और ऑप्शन अवॉर्ड्स से आया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई में दोनों की सैलरी बढ़ाकर 1.4 मिलियन डॉलर कर दी गई थी। Anthropic के बोर्ड ने इस साल दोनों को अतिरिक्त शेयर भी दिए हैं। इनमें से कुछ कंपनियां उनके बने रहने से जुड़ी हैं और कुछ संभावित IPO से जुड़ी हैं।

Sundar Pichai को कितना मिला?

तुलना करें तो Alphabet CEO Sundar Pichai को 2025 में 10.9 मिलियन डॉलर का रिपोर्टेड कंपनसेशन मिला। वहीं Amazon CEO Andy Jassy का रिपोर्टेड कंपनसेशन 2.1 मिलियन डॉलर रहा।

हालांकि, केवल इन आंकड़ों से पूरी तस्वीर साफ नहीं होती। स्टॉक अवॉर्ड्स की बदलती कीमत को शामिल करने पर Pichai के पैकेज की वैल्यू 213.9 मिलियन डॉलर और Jassy की 13.2 मिलियन डॉलर बताई गई है।

इसलिए Dario Amodei का 18 मिलियन डॉलर का रिपोर्टेड कंपनसेशन Pichai के 10.9 मिलियन डॉलर से ज्यादा जरूर है, लेकिन इसे सीधे उनकी कुल कमाई या संपत्ति की तुलना नहीं माना जा सकता।

IPO की तैयारी में Anthropic

यह जानकारी ऐसे समय सामने आई है जब Claude बनाने वाली Anthropic संभावित IPO की तैयारी कर रही है। Reuters की ओर से देखे गए प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक, कंपनी इसी साल शरद ऋतु तक शेयर बाजार में उतर सकती है और इसकी वैल्यू 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो सकती है।

Anthropic ने यह भी कहा है कि Amodei के भाई-बहन और कंपनी के दूसरे को-फाउंडर्स ने अपनी निजी Anthropic इक्विटी का 80% हिस्सा दान से जुड़े कामों के लिए देने का वादा किया है।

हेडलाइन का दावा सावधानी से लिखें कंपेंसेशन और सैलरी का फर्क और साफ करें