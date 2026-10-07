iPhone 17 पर आया बड़ा फेस्टिव ऑफर, ₹11,000 तक की होगी बचत; जानें कितने में मिलेगा फोन

फेस्टिव सीजन में नया iPhone खरीदने का प्लान बना रहे लोगों के लिए Reliance Digital कई ऑफर लेकर आया है। कंपनी की Festival of Electronics Sale 9 अक्टूबर से शुरू होगी। इसमें iPhone 15, iPhone 16 और iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, बैंक कैशबैक और एक्सचेंज बोनस का फायदा मिलेगा। iPhone के ऑफर सुबह 9 बजे से Reliance Digital स्टोर्स पर शुरू होंगे।

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iPhone 17 कितने में मिलेगा?

iPhone 17 के 256GB मॉडल की सेल प्राइस 79,899 रुपये रखी गई है। इस पर 3,000 रुपये का बैंक कैशबैक और 8,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिलेगा। इन दोनों ऑफर्स का पूरा फायदा मिलने पर इसकी प्रभावी कीमत 68,899 रुपये रह जाएगी।

हालांकि, 68,899 रुपये फ्लैट सेल प्राइस नहीं है। इस कीमत के लिए बैंक और एक्सचेंज ऑफर की शर्तें पूरी करनी होंगी।

iPhone 16 और iPhone 15 पर भी ऑफर

iPhone 16 के 128GB मॉडल की सेल प्राइस 69,899 रुपये है। इस पर 1,500 रुपये का बैंक कैशबैक और 3,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिल सकते हैं। सभी ऑफर्स के बाद इसकी प्रभावी कीमत 65,399 रुपये हो सकती है।

वहीं, iPhone 15 के 128GB मॉडल की सेल प्राइस 59,899 रुपये है। 1,500 रुपये बैंक कैशबैक और 3,000 रुपये एक्सचेंज बोनस के बाद इसकी प्रभावी कीमत 55,399 रुपये रह सकती है।

iPhone 17 Pro पर कितना डिस्काउंट?

iPhone 17 Pro 256GB की कीमत 1,34,900 रुपये है। इस पर 9,910 रुपये का इन-स्टोर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद कीमत 1,24,990 रुपये हो जाती है।

Reliance Digital की ओर से दिखाई गई 56,990 रुपये की प्रभावी कीमत में पुराने डिवाइस की 55,000 रुपये की अनुमानित एक्सचेंज वैल्यू, 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 3,000 रुपये का कैशबैक शामिल है।

iPhone 17 Pro Max का भी घटेगा खर्च

iPhone 17 Pro Max 256GB की कीमत 1,49,900 रुपये से घटकर इन-स्टोर डिस्काउंट के बाद 1,39,990 रुपये हो जाती है। एक्सचेंज और कैशबैक के फायदे जोड़ने पर इसकी दिखाई गई प्रभावी कीमत 71,990 रुपये है।

ऑफर लेने से पहले ध्यान रखें ये बात

Pro मॉडल की कम प्रभावी कीमत हर ग्राहक को नहीं मिलेगी। इसमें iPhone 15 Pro के लिए 55,000 रुपये की अनुमानित एक्सचेंज वैल्यू को शामिल किया गया है। आपके पुराने फोन की असली एक्सचेंज वैल्यू उसके मॉडल और कंडीशन पर निर्भर करेगी।

इसलिए खरीदारी से पहले बैंक कैशबैक की शर्तें, पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू और अलग-अलग ऑफर्स को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, इसकी जांच करना जरूरी है।