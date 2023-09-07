Anand Mahindra ने शेयर किया UPI ATM Machine का वीडियो, Credit Card कंपनियों के लिए खतरे की घंटी

Mumbai में Global Fintech Fest में प्रदर्शित एक नई UPI ATM Machine ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के अध्यक्ष Anand Mahindra का ध्यान खींचा है। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, महिंद्रा ने नई यूपीआई एटीएम मशीन की विशेषताओं को साझा करते हुए एक सज्जन का वीडियो साझा किया। NPCI द्वारा निर्मित और एनसीआर कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित यह मशीन, भीम, जीपे, फोनपे और अन्य जैसे किसी भी यूपीआई ऐप का उपयोग करके कैश प्रदान कर सकती है। कैश निकालने के लिए यूजर को किसी भी तरह के कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी।

अपने पोस्ट में, आनंद महिंद्रा ने उस गति पर आश्चर्य व्यक्त किया जिस गति से भारत वित्तीय सेवाओं का डिजिटलीकरण कर रहा है। वह इस बात को लेकर भी उत्सुक थे कि इस नई मशीन और यूपीआई के प्रसार का क्रेडिट कार्ड कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। आनंद महिंद्रा ने अपने पोस्ट में लिखा, इस यूपीआई एटीएम का स्पष्ट रूप से 5 सितंबर को मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में अनावरण किया गया था। जिस गति से भारत वित्तीय सेवाओं का डिजिटलीकरण कर रहा है उससे क्या क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिए घंटी बजने वाली है।