Amazon Great Summer Sale: Samsung Galaxy S22, One Plus 11 समेत कई फोन्स पर बंपर छूट

Amazon ने 4 मई को दोपहर 12 बजे ग्रेट समर सेल की घोषणा की है। प्राइम मेंबर्स को सेल के लिए 12 घंटे पहले एक्सेस मिलेगा।

Amazon समर सेल के दौरान, खरीदारों को ICICI बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 10 प्रतिशत की तत्काल छूट मिलेगी। Amazon Prime का महीने का सब्सक्रिप्शन अब 179 रुपये से बढ़कर 299 रुपये हो गया है जबकि तिमाही योजना (3 महीने) की कीमत अब 599 रुपये हो गई है, जो 459 रुपये थी। वार्षिक मेंबरशिप में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस समर सेल के दौरान, खरीदारों को मोबाइल, घरेलू उपकरणों, स्मार्टवॉच, स्मार्ट टीवी, मोबाइल एक्सेसरीज़ और बहुत कुछ पर भारी छूट और ऑफ़र मिलेंगे।

advertisement

Smartphone पर बेस्ट डील्स

यदि आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यहां कुछ ऐसे मौके हैं जिन्हें आपको छोड़ना नहीं चाहिए।

Samsung Galaxy S22

गैलेक्सी एस22 को 72,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया था। अमेज़न सेल के प्रीव्यू पेज से पता चलता है कि

सेल के दौरान यह 51,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगा। इस कीमत में बैंक ऑफर्स शामिल हैं। वर्तमान में, यह 57,999 रुपये में बिक रहा है।

One Plus Nord CE2 Lite 5G

वनप्लस नॉर्ड सीई 2 लाइट 5जी को 18,999 रुपये से घटाकर 17,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध कराया गया है।

iQOO Z6 Lite 5G

iQOO Z6 Lite 5G को भारत में 13,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया था। आगामी अमेज़न सेल के दौरान, यह 12,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगा।

Samsung Galaxy S20 FE 5G

34,999 रुपये से कम, सैमसंग गैलेक्सी एस20 एफई 5जी आगामी अमेज़न ग्रेट समर सेल के दौरान 24,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर उपलब्ध होगा।

One Plus 11 5G

नवीनतम वनप्लस फ्लैगशिप स्मार्टफोन वर्तमान में 56,999 रुपये में उपलब्ध है। यह आगामी बिक्री के दौरान भारत में 55,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर बिकेगा।

Realme Narzo 50i prime

8,999 रुपये में लॉन्च किया गया एंट्री-लेवल रियलमी स्मार्टफोन सेल के दौरान 6,999 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर उपलब्ध होगा।