YouTube और Instagram पर बनाते हैं वीडियो? ये 5 गैजेट्स आ सकते हैं आपके काम

आजकल Instagram Reels, YouTube वीडियो और व्लॉग बनाने का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। अच्छी क्वालिटी का वीडियो बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास महंगा कैमरा या प्रोफेशनल स्टूडियो हो। कुछ छोटे और काम के गैजेट्स की मदद से भी आप अपने वीडियो की क्वालिटी बेहतर बना सकते हैं। सही लाइटिंग, साफ आवाज, ज्यादा स्टोरेज और लंबे समय तक शूटिंग के लिए कुछ एक्सेसरीज काफी उपयोगी हो सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 गैजेट्स के बारे में।

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1. Digitek LED-D6W RGB Portable Mini Video Light: ₹1,126

अगर आप Reels या व्लॉग बनाते हैं तो अच्छी लाइटिंग काफी जरूरी है। Digitek की यह छोटी पोर्टेबल वीडियो लाइट आपके काम आ सकती है। इसमें 360 डिग्री HSI फुल कलर कंट्रोल और 3000K से 6000K तक बाय-कलर रेंज मिलती है। इससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से रोशनी बदल सकते हैं। इसमें 9 FX मोड, रिचार्जेबल बैटरी और Type-C चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है।

2. Digitek DTR 565 SS Tripod Selfie Stick: ₹1,389

वीडियो शूट करते समय फोन या कैमरे को सही जगह रखना जरूरी होता है। Digitek का यह गैजेट ट्राइपॉड और सेल्फी स्टिक दोनों का काम करता है। इसमें वायरलेस रिमोट और 360 डिग्री रोटेशन की सुविधा मिलती है। इसकी सात सेक्शन वाली एल्युमिनियम रॉड 1450mm तक बढ़ाई जा सकती है। यह 1.5 किलोग्राम तक वजन संभाल सकता है और इसमें GoPro अडैप्टर भी मिलता है।

3. Hollyland Lark M2 Combo Wireless Microphone: ₹14,000

वीडियो में साफ आवाज रिकॉर्ड करने के लिए अच्छा माइक्रोफोन जरूरी है। Hollyland Lark M2 एक वायरलेस लैवेलियर माइक्रोफोन सिस्टम है। इसे खासतौर पर उन क्रिएटर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो रिकॉर्डिंग के दौरान बेहतर ऑडियो चाहते हैं। वायरलेस होने की वजह से व्लॉग, इंटरव्यू और Reels बनाते समय आसानी से मूवमेंट किया जा सकता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

4. SanDisk Extreme 2TB Portable External SSD: ₹5,000

ज्यादा वीडियो बनाने वालों के लिए स्टोरेज की समस्या हो सकती है। SanDisk Extreme SSD में 2TB स्टोरेज मिलता है। इसकी रीड स्पीड 1050MB/s और राइट स्पीड 1000MB/s तक है। इसमें 3 मीटर ड्रॉप प्रोटेक्शन, IP65 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस के साथ 5 साल की वारंटी भी मिलती है।

5. Portronics 65W Ignis 65 Power Bank: ₹1,999

लंबे समय तक शूटिंग करने के लिए फोन और दूसरे डिवाइस चार्ज रखना जरूरी है। Portronics Ignis 65 में 20,000mAh बैटरी और 65W फास्ट चार्जिंग मिलती है। इसमें बिल्ट-इन Type-C केबल, Type-C PD पोर्ट और LED डिस्प्ले दिया गया है। इससे स्मार्टफोन, टैबलेट और कम्पैटिबल लैपटॉप चार्ज किए जा सकते हैं।

नोट: यहां बताई गई कीमतें Amazon India की दी गई लिस्टिंग के अनुसार हैं। इनमें बदलाव हो सकता है।