scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारZomato Share Price Today: इस स्टॉक के शेयर आज 5% गिरे, अब क्या करें?

Zomato Share Price Today: इस स्टॉक के शेयर आज 5% गिरे, अब क्या करें?

ब्रोकरेज एचएसबीसी ने ज़ोमैटो के लिए 150 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ 'खरीदें' कॉल का सुझाव दिया है। "बेहद मजबूत 2023 के बाद, हम 2024 में अपेक्षाकृत कमजोर व्यापार और स्टॉक प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jan 17, 2024 17:09 IST
ज़ोमैटो लिमिटेड के शेयरों में एक दिन की रुकावट के बाद बुधवार के कारोबार में गिरावट फिर से शुरू हुई
ज़ोमैटो लिमिटेड के शेयरों में एक दिन की रुकावट के बाद बुधवार के कारोबार में गिरावट फिर से शुरू हुई

ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर Zomato Limited के शेयरों में एक दिन की रुकावट के बाद बुधवार के कारोबार में गिरावट फिर से शुरू हुई। स्टॉक 5.13 फीसदी की गिरावट के साथ 126.70 रुपये के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। इस कीमत पर, शेयर अपने एक साल के उच्च स्तर 141.55 रुपये से 10.49 प्रतिशत गिर गया है, जो पिछले शुक्रवार के कारोबारी सत्र के दौरान देखा गया स्तर था। 

advertisement

Also Read: AC से जुड़ी इस कंपनी का आ रहा है IPO

ब्रोकरेज

टिप्स2ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन ने कहा, "ज़ोमैटो 135 रुपये पर मजबूत प्रतिरोध के साथ दैनिक चार्ट पर मंदी की स्थिति में है। 125 रुपये के समर्थन के नीचे दैनिक बंद होने से निकट अवधि में 112 रुपये का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। कंपनी के स्टॉक का मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) अनुपात 139.44 है जबकि मूल्य-से-बुक (पी/बी) मूल्य 5.38 है। उन्होंने कहा, ब्रोकरेज एचएसबीसी ने ज़ोमैटो के लिए 150 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ 'खरीदें' कॉल का सुझाव दिया है। "बेहद मजबूत 2023 के बाद, हम 2024 में अपेक्षाकृत कमजोर व्यापार और स्टॉक प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं।

(अस्वीकरण: बिजनेस टुडे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। पाठकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।)

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jan 17, 2024