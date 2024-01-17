Zomato Share Price Today: इस स्टॉक के शेयर आज 5% गिरे, अब क्या करें?
ब्रोकरेज एचएसबीसी ने ज़ोमैटो के लिए 150 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ 'खरीदें' कॉल का सुझाव दिया है। "बेहद मजबूत 2023 के बाद, हम 2024 में अपेक्षाकृत कमजोर व्यापार और स्टॉक प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं।
ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर Zomato Limited के शेयरों में एक दिन की रुकावट के बाद बुधवार के कारोबार में गिरावट फिर से शुरू हुई। स्टॉक 5.13 फीसदी की गिरावट के साथ 126.70 रुपये के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। इस कीमत पर, शेयर अपने एक साल के उच्च स्तर 141.55 रुपये से 10.49 प्रतिशत गिर गया है, जो पिछले शुक्रवार के कारोबारी सत्र के दौरान देखा गया स्तर था।
टिप्स2ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन ने कहा, "ज़ोमैटो 135 रुपये पर मजबूत प्रतिरोध के साथ दैनिक चार्ट पर मंदी की स्थिति में है। 125 रुपये के समर्थन के नीचे दैनिक बंद होने से निकट अवधि में 112 रुपये का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। कंपनी के स्टॉक का मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) अनुपात 139.44 है जबकि मूल्य-से-बुक (पी/बी) मूल्य 5.38 है। उन्होंने कहा, ब्रोकरेज एचएसबीसी ने ज़ोमैटो के लिए 150 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ 'खरीदें' कॉल का सुझाव दिया है। "बेहद मजबूत 2023 के बाद, हम 2024 में अपेक्षाकृत कमजोर व्यापार और स्टॉक प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं।
