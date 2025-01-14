YES Bank, Alok Industries, Easy Trip, Cochin Shipyard, Adani Green, GRSE शेयरों पर मंडरा रहा है खतरा!

AceEquity का डेटाबेस बताता है कि BSE 500 पर 4 में से तीन स्टॉक्स बिकवाली के दबाव में हैं और कम से कम 10 इंडेक्स स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई स्तर से आधे से अधिक मार्केट कैप खो चुके हैं। इनमें कई रिटेल निवेशकों की पसंदीदा कंपनियां जैसे Adani Power Ltd और YES Bank भी शामिल हैं।

कुल मिलाकर 500 इंडेक्स स्टॉक्स में से 371 स्टॉक्स (74 प्रतिशत) अपने एक साल के उच्चतम स्तर से 20 प्रतिशत या उससे अधिक गिर चुके हैं। Geojit Financial Services के वी के विजयकुमार का कहना है कि कई एक्सपर्ट्स का कहना था कि व्यापक बाजार ओवरप्राइस है और इसमें तीव्र करेक्शन हो सकता है और अब यह सच होता दिखाई दे रहा है। बड़ी कंपनियों में भी वैल्यूएशन की ओर लौटने की प्रक्रिया हो रही है।

Sun Pharma Advanced Research ने अप्रैल 2024 के उच्चतम ₹474 से ₹174.55 तक 63 प्रतिशत की गिरावट देखी है। यह कंपनी कई तिमाहियों से नुकसान की रिपोर्ट कर रही है। Adani Green Energy ltd ने जून 2024 के उच्चतम ₹2,173.65 से ₹889.90 तक 59 प्रतिशत की गिरावट देखी है, इसके पीछे रिश्वतखोरी के आरोप हैं।

Honasa Consumer Ltd की शेयर कीमत 56 प्रतिशत गिर गई, क्योंकि Q2 में इन्वेंटरी सुधार Mamaearth में कमजोर प्रदर्शन और चुनौतीपूर्ण मांग नजरिये का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण विश्लेषकों ने FY25-27 के लिए EPS अनुमान में 40 प्रतिशत तक की कटौती की है।

Chennai Petroleum Corporation Ltd (CPCL), Zee Entertainment Enterprises Ltd, Cochin Shipyard Ltd, Mangalore Refinery And Petrochemicals Ltd, Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd और PNC Infratech Ltd की कीमतों में 50 प्रतिशत से 54 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। CPCL के शेयर Q1 प्रॉफिट में गिरावट के बाद गिरने लगे और Q2 में नुकसान हुआ।

Zee Entertainment के मामले में Emkay Global ने कहा कि इसके एड रेवेन्यू बढ़ोतरी पर दबाव बना रहेगा, क्योंकि कंपनियां कमजोर मैक्रो वातावरण में खर्च कम कर रही हैं। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू Q3 में स्थिर वृद्धि दिखा सकता है, हालांकि पिछले कुछ तिमाहियों की तुलना में धीमी दर रही है। दूसरी बिक्री और सेवाएं कमजोर रहेंगी, क्योंकि तिमाही में कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई। मार्जिन भी दबाव में रहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू वृद्धि नहीं हो रही और डिस्ट्रिब्यूशन खर्च में वृद्धि नहीं हो रही है।

Cochin Shipyard के शेयर रक्षा PSU के सामान्य होते मार्जिन और अनिश्चित पाइपलाइन के कारण गिर गए। GRSE के मामले में Elara ने पिछले महीने ₹1,660 का टारगेट प्राइस सुझाया, क्योंकि ऑर्डर पाइपलाइन में सुधार हुआ है और अगली पीढ़ी के कोर्वेट्स के लिए ऑर्डर जल्द ही आने की संभावना है। Kotak Institutional Equities का कहना है कि हमारे विचार में बड़े-कैप स्टॉक्स अगले कुछ महीनों में बेहतर बने रह सकते हैं, जबकि मिडकैप, स्मॉलकैप और 'नैरेटिव' स्टॉक्स में अगर बुनियादी तथ्यों और प्राइस के साथ संरेखण जारी रहा, तो और भी गहरी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ उम्मीद करने की कोई वजह नहीं है।

PNC Infratech Ltd, जो 51 प्रतिशत गिर चुका है, एक और स्टॉक है जो अपनी बाजार मूल्य का आधा हिस्सा खो चुका है। कंपनी और इसके दो सहयोगियों को CBI के जरिए दायर रिश्वत मामले के कारण MoRTH से एक साल के लिए किसी भी नए टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में MoRTH और NHAI से कंपनी के जरिए प्रस्तुत किए गए प्रतिनिधित्व पर विचार करने को कहा है, जिसमें अयोग्यता को रद्द करने की मांग की गई है।

Adani Power Ltd, Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd, RBL Bank Ltd, MMTC Ltd, Adani Energy Solutions Ltd, Alok Industries Ltd, Tanla Platforms Ltd और Ircon International Ltd ने अपने संबंधित एक साल उच्चतम स्तर से 48-49 प्रतिशत की गिरावट देखी है। Godfrey Phillips India Ltd, Hindustan Zinc Ltd, YES Bank Ltd, Easy Trip Planners Ltd और Adani Total Gas ने भी इसी अवधि में 47-48 प्रतिशत की गिरावट देखी है।

