Vodafone Idea से लेकर MTNL तक टेलीकॉम stocks क्यों बन गए रॉकेट?

टेलीकॉम स्टॉक्स में मंगलवार यानि 26 नवंबर को जबरदस्त तेजी का ट्रेड देखने को मिला। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट ने टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए बैंक गारंटी माफी को मंजूरी का फैसला लिया है, जिसके चलते शेयरों में बढ़त देखने को मिली है। इस कदम को इस सेक्टर के वित्तीय दबाव को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इन घटनाक्रमों का सकारात्मक असर दिखते हुए, Vodafone Idea के शेयरों में 15% की तेजी हुई और वो ₹8 प्रति शेयर तक पहुंच गए, जबकि MTNL के शेयरों में लगभग 9% का उछाल आया और वे ₹51.45 प्रति शेयर पर ट्रेड करते दिखे। भारती एयरटेल के शेयरों में भी हल्की बढ़त देखी गई, जो 0.30% बढ़कर ₹1583 प्रति शेयर पर थे।

केंद्रीय कैबिनेट ने 2022 से पहले खरीदी गई स्पेक्ट्रम पर टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए बैंक गारंटी की माफी को मंजूरी दे दी। यह कदम वोडाफोन आइडिया के लिए राहत लेकर आया है, जो सरकार को ₹24,700 करोड़ से अधिक की बैंक गारंटी (BG) का बकाया है। भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटरों, जिसमें एयरटेल और वोडाफोन आइडिया शामिल हैं, इनके पास कुल मिलाकर ₹30,000 करोड़ से अधिक की देनदारियां हैं।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने सरकार से 2022 से पहले खरीदी गई स्पेक्ट्रम पर टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए बैंक गारंटी की आवश्यकता को हटाने का आग्रह किया। इस कदम का उद्देश्य कैश फ्लो में सुधार करना और नेटवर्क निवेश को बढ़ावा देना है। जबकि 2021 के टेलीकॉम सुधारों के तहत 2022 के बाद खरीदी गए स्पेक्ट्रम पर बैंक गारंटी की आवश्यकता को हटा लिया गया था, ऑपरेटरों को अभी भी 2022 से पहले खरीदी गई स्पेक्ट्रम पर अग्रिम भुगतान के लिए बैंक गारंटी देने की आवश्यकता है।

कर्ज़ में डूबी वोडाफोन आइडिया ने इस माफी की मांग की थी, यह तर्क देते हुए कि इससे उसकी भुगतान दबाव को कम करने में मदद मिलेगी और बैंकों से अतिरिक्त क्रेडिट हासिल करने में सुविधा होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने हाल ही में BG भुगतान में चूक की थी, जिसमें नवंबर में ₹350 करोड़ का भुगतान और सितंबर में ₹4,600 करोड़ से अधिक का भुगतान शामिल था।

अपनी ऑपरेशन क्षमता को जारी रखने और एयरटेल और जियो से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, वोडाफोन आइडिया ₹25,000 करोड़ का कर्ज और ₹10,000 करोड़ की बैंक गारंटी या क्रेडिट पत्र की मांग कर रही है। कंपनी ने हाल ही में ₹24,000 करोड़ का पूंजी जुटाया था।

कंपनी ने वित्तीय दूसरी तिमाही (30 सितंबर को समाप्त) में अपना कंसो घाटा ₹7,176 करोड़ तक घटाया, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹8,737 करोड़ था। Q2 में ऑपरेशन से आय ₹10,932 करोड़ तक पहुंच गई, जो पिछले साल ₹10,716 करोड़ थी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।



