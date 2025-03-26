Reliance Power Share Price: दोपहर के कारोबार में शेयर बाजार में गिरावट के बीच अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर (Reliance Power) के शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आज 11% तक चढ़ा है और दिन के अपने उच्चतम स्तर 41.40 रुपये को टच किया है। चलिए जानते हैं रिलायंस पावर के शेयर में आज इतनी तेजी क्यों देखने को मिल रही है?

क्यों भाग रहा है रिलायंस पावर का शेयर?

अनिल अंबानी की कंपनी रिलांयस पावर के शेयर में आज यह तेजी हेवी वॉल्यूम के कारण देखने को मिल रही है। BSE पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक दोपहर 12:11 बजे तक 65,79,142 इक्विटी शेयर (65 लाख) का कारोबार हुआ था।

दोपहर 12:20 बजे तक शेयर बीएसई पर 7.76% या 2.89 रुपये चढ़कर 40.12 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 7.65% या 2.85 रुपये की तेजी के साथ 40.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 6 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 9 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। पिछले 3 और 6 महीने के दौरान शेयर 9 प्रतिशत गिरा है।

अगर सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 44 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 208 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 3578 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

Reliance Power Q3 Result

दिसंबर तिमाही में कंपनी ने ₹41.95 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया जो एक साल पहले ₹1,136.75 करोड़ का लॉस था। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी का खर्च एक साल पहले की तुलना में ₹3,167.49 करोड़ से कम होकर ₹2,109.56 करोड़ रहा था।

एक बयान में कंपनी ने कहा था कि उसने जीरो बैंक डेट का दर्जा प्राप्त कर लिया है, जिसका मतलब है कि कंपनी पर किसी भी बैंक - चाहे वह निजी हो या पब्लिक - का कोई बकाया बचा नहीं है।