ये मल्टीबैगर पेनी स्टॉक क्यों बना हुआ है रॉकेट?

Neo Infracon Ltd के शेयरों में बंपर तेजी देखने को मिल रही है। अपर सर्किट के साथ स्टॉक ने ₹27.75 प्रति शेयर के भाव को छू लिया। इस शेयर का 52 वीक हाई ₹27.75 प्रति शेयर है जबकि इसका 52 वीक लो ₹12.37 प्रति शेयर है।

Neo Infracon Ltd शेयर

शेयर की अचानक तेजी की वजह है कि कंपनी को मुंबई में नई बिल्डिंग के निर्माण के लिए ₹15.30 करोड़ का निर्माण ऑर्डर मिला है। Neo Infracon Ltd एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है, जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी। नियो ग्रुप का सदस्य होने के नाते, यह मुख्य रूप से मुंबई में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करता है। कंपनी के पास नियो गैलेक्सी, नियो लॉजिस्टिक्स पार्क, नियो ऑर्नेट और नियो आकाशदीप जैसे उल्लेखनीय परियोजनाओं का पोर्टफोलियो है। इसके अलावा भी दूसरे प्रोजेक्ट्स में नियो पर्ल, नियो रेजिडेंसी, नियो अमिटी और नियो क्लारिसा शामिल हैं। कंपनी ने अपनी तिमाही रिजल्ट्स (Q1FY25) और सालाना परिणाम (FY24) में मिस्क्ड आंकड़े रिपोर्ट किए हैं।

कंपनी का मार्केट कैप ₹14.73 करोड़ है और प्रमोटरों ने सितंबर 2024 में अपनी हिस्सेदारी 57.08 प्रतिशत से बढ़ाकर 58.05 प्रतिशत कर दी है। इस शेयर ने अपने 52 वीक के लो ₹12.37 प्रति शेयर से 124.33 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

