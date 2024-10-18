ये मल्टीबैगर पेनी स्टॉक क्यों बना हुआ है रॉकेट?

scorecardresearch
Neo Infracon Ltd के शेयरों में बंपर तेजी देखने को मिल रही है। अपर सर्किट के साथ स्टॉक ने ₹27.75 प्रति शेयर के भाव को छू लिया। इस शेयर का 52 वीक हाई ₹27.75 प्रति शेयर है जबकि इसका 52 वीक लो ₹12.37 प्रति शेयर है।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 18, 2024 07:18 IST
Neo Infracon Ltd के शेयरों में बंपर तेजी

Neo Infracon Ltd  के शेयरों में बंपर तेजी देखने को मिल रही है। अपर सर्किट के साथ स्टॉक ने ₹27.75 प्रति शेयर के भाव को छू लिया। इस शेयर का 52 वीक हाई ₹27.75 प्रति शेयर है जबकि  इसका 52 वीक लो ₹12.37 प्रति शेयर है।

Neo Infracon Ltd शेयर

शेयर की अचानक तेजी की वजह है कि कंपनी को मुंबई में नई बिल्डिंग के निर्माण के लिए ₹15.30 करोड़ का निर्माण ऑर्डर मिला है। Neo Infracon Ltd  एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है, जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी। नियो ग्रुप का सदस्य होने के नाते, यह मुख्य रूप से मुंबई में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करता है। कंपनी के पास नियो गैलेक्सी, नियो लॉजिस्टिक्स पार्क, नियो ऑर्नेट और नियो आकाशदीप जैसे उल्लेखनीय परियोजनाओं का पोर्टफोलियो है। इसके अलावा भी दूसरे प्रोजेक्ट्स में नियो पर्ल, नियो रेजिडेंसी, नियो अमिटी और नियो क्लारिसा शामिल हैं। कंपनी ने अपनी तिमाही रिजल्ट्स (Q1FY25) और सालाना परिणाम (FY24) में मिस्क्ड आंकड़े रिपोर्ट किए हैं।

कंपनी का मार्केट कैप ₹14.73 करोड़ है और प्रमोटरों ने सितंबर 2024 में अपनी हिस्सेदारी 57.08 प्रतिशत से बढ़ाकर 58.05 प्रतिशत कर दी है। इस शेयर ने अपने 52 वीक के लो ₹12.37 प्रति शेयर से 124.33 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
