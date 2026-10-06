केमिकल शेयरों में आज तूफानी तेजी! Balaji Amines 20% चढ़ा; Deepak Nitrite, Aarti Industries भी चढ़े; जानिए वजह

केमिकल कंपनियों के शेयरों में मंगलवार को जोरदार खरीदारी दिखी। Balaji Amines के शेयर 20 फीसदी चढ़कर 2,349.30 रुपये पर अपर सर्किट पर है। Deepak Nitrite 3 फीसदी बढ़कर 1,542 रुपये, जबकि Aarti Industries 2.93 फीसदी की तेजी के साथ 484.65 रुपये पर पहुंचा। Gujarat Fluorochemicals भी 3.22 फीसदी चढ़कर 4,572.60 रुपये पर पहुंच गया।

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SRF, Navin Fluorine और Sudarshan Chemical समेत दूसरे केमिकल शेयरों में भी तेजी रही। बाजार में इस तेजी की बड़ी वजह सितंबर तिमाही यानी Q2FY27 के नतीजों को लेकर बढ़ी उम्मीद है। Elara Securities के मुताबिक कई कंपनियों को बेहतर प्रोडक्ट रियलाइजेशन से फायदा मिल सकता है।

किन कंपनियों से बेहतर नतीजों की उम्मीद?

Elara Securities ने Deepak Nitrite, Aarti Industries और fluorochemicals कंपनियों SRF, Gujarat Fluorochemicals और Navin Fluorine में सबसे मजबूत तिमाही अर्निंग मोमेंटम की उम्मीद जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों में साल-दर-साल कमाई में अच्छी रिकवरी दिख सकती है।

इसके उलट Alkyl Amines, Balaji Amines, Atul और Vinati Organics पर तिमाही-दर-तिमाही दबाव रह सकता है। हालांकि Vinati Organics की मध्यम अवधि की कमाई की संभावनाएं नई क्षमता से जुड़ी हुई हैं।

Elara Securities के अनुसार Q2FY27 में कई प्रोडक्ट टेन में रियलाइजेशन सुधरा है, लेकिन रॉ मैटेरियल की कीमतों में राहत एक जैसी नहीं रही। अमोनिया की तिमाही आधार पर 29 प्रतिशत और मेथनॉल की तिमाही आधार पर 13 प्रतिशत की कमी हुई, जिससे अमाइन को राहत मिली।

वहीं, सल्फर की कीमतों में 21%, सल्फ्यूरिक एसिड की कीमतों में 20%, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कीमतों में 37%, नाइट्रिक एसिड की कीमतों में 14% और फ्लोरस्पार की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी हुई। इसलिए Elara के मुताबिक, इस तिमाही में व्यापक स्तर पर मार्जिन बढ़ने के बजाय कुछ चुनिंदा उत्पादों की बेहतर कीमतों से कमाई में सुधार देखने को मिल सकता है।

Elara का अनुमान

ब्रोकरेज को Q2FY27 में अपने केमिकल कवरेज वाले शेयरों की कमाई साल-दर-साल मजबूत रहने की उम्मीद है, लेकिन तिमाही आधार पर सुधार सीमित रह सकता है। बेहतर प्रोडक्ट रियलाइजेशन का फायदा कई प्रमुख फीडस्टॉक्स की ऊंची लागत से आंशिक रूप से कम हो सकता है।