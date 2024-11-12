scorecardresearch
Penny Stocks

निवेशकों के रडार पर क्यों रहता है ये Penny Stocks?

अगर आप पेनी स्टॉक में दिलचस्पी रखते हैं तो आप Comfort Commotrade Limited के बारे में जान सकते हैं। एक साल में इस स्टॉक ने 60 प्रतिशत और 6 महीने में 45 प्रतिशत रिटर्न दिया है। साथ ही कंपनी तेजी से कर्ज को कम करने में लगी हुई है।

Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 12, 2024 08:46 IST
bull stock market
निवेशकों के रडार पर क्यों रहता है ये Penny Stocks

अगर आप पेनी स्टॉक में दिलचस्पी रखते हैं तो आप Comfort Commotrade Limited के बारे में जान सकते हैं। एक साल में इस स्टॉक ने 60 प्रतिशत और 6 महीने में 45 प्रतिशत रिटर्न दिया है। साथ ही कंपनी तेजी से कर्ज को कम करने में लगी हुई है।

बिजनेस मॉडल

इस कंपनी की शुरुआत साल 2007 में हुई थी। कंपनी कमोडिटी ट्रेडिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है। बुलियन, ऊर्जा, धातु और खाद्यान्न सहित विभिन्न आइटम्स का बिजनेस करती है। कंपनी का बिज़नेस मॉडल एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और एक्सपर्ट रिसर्च सिफारिशों की पेशकश पर आधारित है, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों दोनों में सर्विस देता है। यह MCX और NCDEX कमोडिटी एक्सचेंजों का मेंबर भी है।

फंडामेंटल्स

कंपनी का मार्केट कैप महज 33.4 करोड़ है और Q1 FY25 में इसका रेवेन्यू 97 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी के साथ 9.81 करोड़ तक पहुंचा। इसी अवधि में इसका नेट प्रॉफिट 6,436 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ Rs. 7.19 करोड़ रहा। FY24 में कंपनी का RoE 43.93 प्रतिशत था और शुद्ध नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.53 प्रतिशत था। स्टॉक का P/E रेश्यो 1.36 और करंट रेशियो 12.7 था। सोमवार के ट्रेडिंग सत्र में, कंपनी के शेयर का मूल्य Rs. 33.29 प्रति शेयर बंद हुआ, जो पिछले बंद से 1.99 प्रतिशत की बढ़त थी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 12, 2024