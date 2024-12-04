scorecardresearch
UCO Bank, Central Bank, Indian Overseas Bank और Punjab Sind Bank के शेयरों में जबरदस्त तेजी क्यों?

निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स बुधवार के सत्र में टॉप गेनर्स में शामिल हुआ। जिसके चलते इंडेक्स ने 2.5% से अधिक की बढ़ोतरी की। ज्यादातर PSU बैंकों के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 4, 2024 15:17 IST
UCO Bank, Central Bank, Indian Overseas Bank और Punjab & Sind Bank बुधवार को PSU बैंक इंडेक्स पर टॉप चार गेनर्स रहे हैं। जबकि UCO बैंक के शेयरों में 9% तक की वृद्धि हुई है, अन्य तीन बैंकों में 6% से 7% के बीच बढ़ोतरी देखी गई है।

हालांकि, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि इन सभी स्टॉक्स का बाजार में बहुत कम फ्लोट है, क्योंकि सरकार के पास अधिकांश हिस्सेदारी है। सरकार के पास UCO बैंक में 95.39% हिस्सेदारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 93.08% हिस्सेदारी, इंडियन ओवरसीज बैंक में 96.38% हिस्सेदारी, और पंजाब एंड सिंध बैंक में 98.25% हिस्सेदारी है।

PSU बैंक इंडेक्स ने इस साल 3 जून को 8,053 का उच्चतम स्तर हासिल किया था, उसके बाद 23% की गिरावट आई और 21 नवंबर को 6,163 का न्यूनत स्तर पर देखा गया। तब से इंडेक्स ने उन स्तरों से 15% की रिकवरी की है, लेकिन यह जून के उच्चतम स्तर से नीचे बना हुआ है।

अब सभी की निगाहें शुक्रवार को होने वाली RBI की मौद्रिक नीति के एलान पर हैं। जबकि अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मौद्रिक नीति समिति से रेपो दर में कोई कटौती नहीं की जाएगी, यह उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई सिस्टम में लिक्विडिटी दबाव को कम करने के लिए कैश रिजर्व रेशियो (CRR) में कटौती या ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) कर सकता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Dec 4, 2024