Parag Parikh Mutual Fund किसने शुरू किया, कौन है इसके संस्थापक?

पराग पारेख म्युचुअल फंड (PPFAS Mutual Fund) एक अग्रणी म्युचुअल फंड हाउस है, पराग पारेख म्युचुअल फंड की स्थापना वर्ष 2013 में पराग पारेख द्वारा की गई थी। पराग पारेख एक जाने-माने निवेशक और लेखक थे, जिन्होंने भारतीय बाजार में मूल्य-आधारित निवेश (value investing) की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया।

Delhi,UPDATED: Sep 13, 2024 15:50 IST
पराग पारेख म्युचुअल फंड (PPFAS Mutual Fund) एक अग्रणी म्युचुअल फंड हाउस है, पराग पारेख म्युचुअल फंड की स्थापना वर्ष 2013 में पराग पारेख द्वारा की गई थी। पराग पारेख एक जाने-माने निवेशक और लेखक थे, जिन्होंने भारतीय बाजार में मूल्य-आधारित निवेश (value investing) की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। वे वैश्विक दृष्टिकोण और अनुशासित निवेश रणनीतियों के लिए पहचाने जाते थे। उनका म्युचुअल फंड हाउस लंबी अवधि में धैर्य के साथ निवेश करने और अल्पकालिक बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित न होने की नीति पर आधारित है।

पराग पारेख निवेश शैली और विचारधारा

पराग पारेख का निधन 2015 में हो गया, लेकिन उनकी निवेश शैली और विचारधारा आज भी उनके द्वारा स्थापित म्युचुअल फंड में प्रमुखता से झलकती है।

मौजूदा फंड मैनेजर्स

पराग पारेख म्युचुअल फंड के मौजूदा फंड मैनेजर्स अपने निवेशकों को लाभ प्रदान करने के लिए फंड की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इस फंड हाउस के दो प्रमुख फंड मैनेजर हैं:

राजीव ठक्कर (Rajeev Thakkar): राजीव ठक्कर, पराग पारेख म्युचुअल फंड के मुख्य निवेश अधिकारी (CIO) और प्रमुख फंड मैनेजर हैं। उनके पास 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है और वे मूल्य-आधारित निवेश रणनीतियों में विशेषज्ञ हैं। ठक्कर वैश्विक और घरेलू दोनों बाजारों में निवेश के अवसरों की पहचान करने में माहिर हैं, और वे दीर्घकालिक निवेश में विश्वास करते हैं। वे PPFAS Flexi Cap Fund के मुख्य फंड मैनेजर हैं, जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक में निवेश करता है।

राज मेहता (Raunak Mehta): राज मेहता PPFAS म्युचुअल फंड के फंड मैनेजर हैं और उन्होंने 2016 से इस फंड के साथ अपना करियर शुरू किया। वे मुख्य रूप से डेट फंड मैनेजमेंट और PPFAS Long-Term Equity Fund की देखरेख करते हैं। उनका ध्यान क्रेडिट जोखिम को प्रबंधित करते हुए निवेशकों के लिए स्थिर रिटर्न प्रदान करने पर होता है।

प्रमुख फंड्स

PPFAS Flexi Cap Fund: यह फंड भारतीय और विदेशी कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करता है। इसका उद्देश्य गुणवत्ता वाली कंपनियों में निवेश करना है जो लंबे समय में स्थिर और स्थायी लाभ प्रदान कर सकें।

PPFAS Liquid Fund: यह फंड उन निवेशकों के लिए है जो शॉर्ट टर्म में कैश की आवश्यकता रखते हैं। इसमें डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाता है और यह कम जोखिम वाले निवेश के लिए एक बेहतर विकल्प है।

PPFAS Long-Term Equity Fund: यह फंड लंबी अवधि के लिए इक्विटी और इक्विटी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है और इसका उद्देश्य दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि है।

निवेश रणनीति

पराग पारेख म्युचुअल फंड की निवेश रणनीति वॉरेन बफेट और बेंजामिन ग्राहम के सिद्धांतों पर आधारित है। वे ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जो मजबूत बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित हैं और जिनका दीर्घकालिक भविष्य उज्ज्वल है। इसके अलावा, यह फंड भारतीय निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निवेश का अवसर भी देता है, जिससे उनका पोर्टफोलियो वैश्विक हो जाता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
