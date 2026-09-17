scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारचीनी की बढ़ती कीमतों से मांग पर पड़ा असर, व्हाइट शुगर फ्यूचर्स दो हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचा

चीनी की बढ़ती कीमतों से मांग पर पड़ा असर, व्हाइट शुगर फ्यूचर्स दो हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचा

व्हाइट शुगर फ्यूचर्स में गिरावट आई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, हालिया तेजी के बाद ऊंची कीमतों का असर मांग पर दिखने लगा है। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बड़ी डिलीवरी और भारत से हुई सीमित चीनी डिलीवरी ने बाजार का ध्यान खींचा है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
UPDATED: Sep 17, 2026 10:16 IST
AI Generated Image

In Short

  • व्हाइट शुगर फ्यूचर्स दो हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचा, कीमत 517.80 डॉलर प्रति टन तक गिरी।
  • अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी पर करीब 5 लाख टन रिफाइंड शुगर की डिलीवरी हुई।
  • भारत में रिकॉर्ड ऊंची घरेलू चीनी कीमतों के बाद आयात की जरूरत पड़ी, सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी।

व्हाइट शुगर फ्यूचर्स में गिरावट दर्ज की गई है। हाल में कीमतों में आई तेजी के बाद अब मांग कमजोर पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, इसी वजह से व्हाइट शुगर वायदा दो हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है।

सबसे ज्यादा कारोबार वाले कॉन्ट्रैक्ट में 1.6% तक की गिरावट आई और कीमत 517.80 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गई। यह स्तर 3 सितंबर के बाद सबसे कम है।

advertisement

अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बड़ी डिलीवरी

ब्लूमबर्ग के मुताबिक, यह गिरावट अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के एक दिन बाद आई। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत करीब 5 लाख टन रिफाइंड शुगर की डिलीवरी हुई, जो इस अवधि में सबसे बड़ी डिलीवरी में से एक रही।

स्टोनएक्स के विश्लेषक रिकार्डो नोगुएरा के अनुसार, खासतौर पर प्रमुख उत्पादक देश थाईलैंड से हुई डिलीवरी से संकेत मिलता है कि स्पॉट मार्केट में प्रीमियम कीमतें वायदा बाजार की तेजी के साथ नहीं बढ़ पाई हैं।

थाईलैंड और भारत की डिलीवरी पर नजर

नोगुएरा के अनुसार, ऐसी स्थिति में एक्सचेंज के जरिए चीनी बेचना ज्यादा फायदेमंद ऑप्शन बन गया है। उन्होंने बताया कि डिलीवरी में थोड़ी मात्रा में भारतीय चीनी भी शामिल थी, जिस पर कारोबारियों की नजर गई।

Image Credit : Aaj Tak

उन्होंने कहा कि हालांकि भारत से डिलीवर की गई चीनी की मात्रा काफी कम थी, लेकिन इसकी मौजूदगी कुछ हद तक अलग स्थिति दिखाती है। यह भारत सरकार की घरेलू चीनी भंडार को बेहतर तरीके से संतुलित करने की हालिया कोशिशों से मेल नहीं खाती।

भारत में रिकॉर्ड ऊंची कीमतों का असर

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, हाल में सप्लाई में कमी की चिंता के चलते भारत में घरेलू चीनी कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई थीं। इसके बाद भारत को चीनी आयात की ओर बढ़ना पड़ा।

चीनी की सप्लाई को लेकर चिंता के कारण अगस्त में वायदा कीमतें 17 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई थीं। इस तेजी का फायदा उठाते हुए उत्पादकों ने हेजिंग बढ़ाई।

अब कीमतों में आई गिरावट से संकेत मिल रहा है कि ऊंची कीमतों का असर मांग पर पड़ने लगा है और बाजार में सप्लाई और मांग के बीच संतुलन बनाने की कोशिश जारी है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Sonam
Published On:
Sep 17, 2026