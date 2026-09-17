धीमी शुरुआत से शानदार उड़ान तक Hanuman Ansh ने पार किया ₹300 करोड़ का बड़ा आंकड़ा

आध्यात्मिक ड्रामा फिल्म Hanuman Ansh ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। फिल्म ने रिलीज के 41 दिन बाद वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन में ₹300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म की कुल कमाई अब ₹300.25 करोड़ पर पहुंच गई है। हालांकि छठे हफ्ते में फिल्म की कमाई और थिएटर ऑक्यूपेंसी में गिरावट दर्ज की गई है।

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विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने शुरुआत में धीमी रफ्तार के बावजूद दर्शकों के बीच अपनी पकड़ मजबूत की। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के कारण फिल्म की कमाई लगातार बढ़ती गई और अब यह ₹300 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है।

ट्रेड ट्रैकर Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने 41वें दिन यानी छठे बुधवार को भारत में ₹6 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। यह मंगलवार की ₹8.25 करोड़ की कमाई से करीब 27 प्रतिशत कम है। इसके साथ ही फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन बढ़कर ₹237.13 करोड़ हो गया है, जबकि इंडिया ग्रॉस कलेक्शन करीब ₹280 करोड़ पहुंच चुका है।

विदेशी बाजारों में भी फिल्म का प्रदर्शन स्थिर बना हुआ है। छठे हफ्ते में सोमवार और मंगलवार को फिल्म ने विदेशों में ₹2-2 करोड़ की कमाई की थी। बुधवार को फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से ₹1.75 करोड़ कमाए। इसके साथ ही फिल्म की विदेशी कमाई करीब ₹20.25 करोड़ हो गई है।

भारत और विदेशों की कमाई को मिलाकर Hanuman Ansh का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन ₹300.25 करोड़ हो गया है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि शुरुआती दिनों में धीमी कमाई के बाद भी इसने लंबे समय तक थिएटर में अपनी पकड़ बनाए रखी।

फिल्म के हफ्तेवार कलेक्शन पर नजर डालें तो पहले हफ्ते में इसने ₹1.08 करोड़, दूसरे हफ्ते में ₹40 लाख और तीसरे हफ्ते में ₹10.40 करोड़ की कमाई की। इसके बाद फिल्म की कमाई में तेजी आई। चौथे हफ्ते में फिल्म ने ₹61 करोड़ और पांचवें हफ्ते में ₹90.25 करोड़ का कलेक्शन किया।

छठे हफ्ते में भी फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। छठे शुक्रवार को फिल्म ने ₹10.50 करोड़, शनिवार को ₹18.50 करोड़ और रविवार को ₹22.50 करोड़ कमाए। इसके बाद सोमवार और मंगलवार को कलेक्शन ₹8.25 करोड़ रहा, जबकि बुधवार को यह घटकर ₹6 करोड़ रह गया।

कमाई में गिरावट का असर फिल्म की ऑक्यूपेंसी पर भी देखने को मिला। बुधवार को फिल्म की कुल थिएटर ऑक्यूपेंसी 17.19 प्रतिशत रही, जबकि मंगलवार को यह 28.65 प्रतिशत थी। बुधवार को सुबह के शो में ऑक्यूपेंसी 12.85 प्रतिशत, दोपहर में 15.92 प्रतिशत, शाम के शो में 19 प्रतिशत और रात के शो में 21 प्रतिशत रही।

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Hanuman Ansh नीम करोली बाबा यानी महाराज-जी के जीवन और उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित फिल्म है। कहानी उनके भगवान हनुमान के प्रति विश्वास और शिक्षाओं को दिखाती है। फिल्म में शोभिनाव सत्या ने नीम करोली बाबा का किरदार निभाया है, जबकि पूर्णिमा तिवारी, चंदन आनंद, विहान शेडगे और अनिल रस्तोगी भी अहम भूमिकाओं में हैं।

फिल्म विशाल चतुर्वेदी की किताब Divine Detour: That Changed My Life पर आधारित है। ₹300 करोड़ का आंकड़ा पार करना फिल्म की लंबी थिएटर रन और दर्शकों के लगातार समर्थन को दिखाता है।