कैश को किस फंड या ईटीएफ में डालूं, बाजार कब गिरेगा

भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त हलचल है। निफ्टी और सेंसेक्स नए रिकॉर्ड पर हैं। आपके मन में ही सवाल होगा कि कैश का क्या किया जाए कि बाजार को खरीदा जाए या फिर कुछ समय के लिए लिक्विड ईटीएफ में डाले या फिर लिक्विड फंड में डालें। ये ईटीएफ शेयर बाजार में ट्रेडिंग के दौरान रिटर्न को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।

advertisement

जब आप स्टॉक बेचते हैं, तो स्टॉक आपके डीमैट खाते से डेबिट हो जाते हैं और शुद्ध बिक्री आय टी+1 दिन पर आपके मार्जिन खाते में जमा हो जाती है। फिर आप या तो अपने पैसे अपने बैंक खाते में जमा कर देते हैं या इसे अपने मार्जिन खाते में तब तक बेकार रहने देते हैं जब तक आपको अगला खरीदारी का अवसर नहीं मिल जाता। यदि आपने अपने बैंक खाते में धनराशि स्थानांतरित कर दी है, तो आपको शेयरों की अगली खरीद के समय इसे अपने मार्जिन खाते में वापस स्थानांतरित करना होगा जो समय लेने वाला और अक्षम है। यदि आप समय पर ट्रेड करने में सक्षम होने के लिए अपने मार्जिन खाते में धनराशि को रहने देते हैं, तो आप बैंक ब्याज कमाने से चूकने का जोखिम उठाते हैं।

इसके बजाय, यदि आप कोई शेयर बेचते हैं और साथ ही लिक्विड ETF की समतुल्य इकाइयाँ खरीदते हैं, तो आपके DEMAT खाते से स्टॉक डेबिट हो जाएँगे और लिक्विड ETF की इकाइयाँ क्रेडिट हो जाएँगी। तब आप अपने लिक्विड ETF होल्डिंग्स पर तब तक दैनिक रिटर्न कमाएँगे जब तक आप अपना अगला स्टॉक खरीदने का फैसला नहीं करते। जब खरीदने का अवसर आता है, तो आप लिक्विड ETF इकाइयों को बेचकर शेयर खरीद सकते हैं, जिससे वे मार्जिन खाते में पैसे के बराबर हो जाएँगे और इस तरह समय पर ट्रेड करना संभव हो जाएगा।

लिक्विड ईटीएफ मुख्य रूप से ट्राई-पार्टी रेपो और अन्य मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं। ट्राई-पार्टी रेपो यानी TREPS, ट्राई-पार्टी रेपो व्यवस्था में फंड उधार लेने और देने की सुविधा प्रदान करता है। TREPS निपटान की गारंटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा दी जाती है। लिक्विड ईटीएफ का उद्देश्य ऐसे रिटर्न प्रदान करना है जो खर्चों से पहले एसएंडपी बीएसई लिक्विड रेट इंडेक्स या निफ्टी 1डी रेट इंडेक्स के रिटर्न के करीब हों, ट्रैकिंग त्रुटियों के अधीन। ये इंडेक्स इंडेक्स वैल्यू की गणना के लिए सरकारी प्रतिभूतियों या टी-बिल पर ट्राई-पार्टी रेपो ओवरनाइट रेट का उपयोग करते हैं।

दैनिक रिटर्न आय वितरण सह पूंजी निकासी या IDCW के रूप में घोषित किया जाता है, जिसमें स्कीम पोर्टफोलियो द्वारा अर्जित लाभांश और पूंजीगत लाभ दोनों शामिल होते हैं। दैनिक आधार पर घोषित IDCW अतिरिक्त ETF इकाइयों या लाभांश के रूप में हो सकता है, जिसे अनिवार्य रूप से योजना में पुनर्निवेशित किया जाता है। IDCW पुनर्निवेश से उत्पन्न इकाइयों को समाप्त कर दिया जाता है और निवेशकों को साप्ताहिक या मासिक आधार पर भुगतान किया जाता है। भुगतान किया गया कोई भी ऐसा लाभांश निवेशक की आय में जोड़ा जाता है और लागू स्लैब दर पर कर लगाया जाता है।

advertisement

लिक्विड ईटीएफ की यूनिट्स एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होती हैं और इन्हें बाजार के घंटों के दौरान शेयरों की तरह खरीदा और बेचा जा सकता है। लिक्विड ईटीएफ का इस्तेमाल बड़े खुदरा व्यापारियों, उच्च नेटवर्थ निवेशकों, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा प्रदाताओं, वायदा और विकल्प दलालों जैसे संस्थागत निवेशकों द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप एक्सचेंजों पर इन उपकरणों की पर्याप्त तरलता होती है। लिक्विड ईटीएफ में ट्रेडिंग करने पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगता है, इसलिए आपको बार-बार खरीदने और बेचने के लिए भुगतान करने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।

अत्यधिक लिक्विड होने और कम लेकिन स्थिर रिटर्न अर्जित करने के अलावा, लिक्विड ईटीएफ अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं, जिनमें कोई ब्याज दर जोखिम नहीं है और क्रेडिट जोखिम भी कम है। चूंकि ये ईटीएफ ट्राई-पार्टी रेपो में निवेश करते हैं जो ओवरनाइट इंस्ट्रूमेंट हैं, इसलिए ब्याज दर जोखिम अनुपस्थित है। साथ ही, चूंकि ट्राई-पार्टी रेपो में पात्र प्रतिभूतियाँ अधिकतर सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं, इसलिए क्रेडिट जोखिम सीमित है।लिक्विड ईटीएफ का चयन करते समय, उचित मूल्य पर निकासी के लिए उचित रूप से बड़े ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले ईटीएफ, अधिकतम रिटर्न के लिए कम व्यय अनुपात और अंतर्निहित सूचकांक से विचलन को न्यूनतम करने के लिए Low Error Tracking ETF पर ध्यान देना चाहिए।