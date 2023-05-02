scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारWelspun: के शेयर 20% उछले, क्या आपने खरीदा?

Welspun: के शेयर 20% उछले, क्या आपने खरीदा?

31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि में एक मजबूत प्रदर्शन के साथ, वेलस्पन इंडिया का शेयर 104.90 रूपये पर पहुंच गया। वेलस्पन इंडिया के निदेशक मंडल ने 196 करोड़ रुपये के बायबैक प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस ऑफर के तहत, वेलस्पन इंडिया 120 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 1,62,50,000 करोड़ इक्विटी शेयरों की पुनर्खरीद करेगी, जो शुक्रवार के बंद भाव की तुलना में 37 प्रतिशत का प्रीमियम है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: May 2, 2023 15:06 IST
Welspun India के निदेशक मंडल ने 196 करोड़ रुपये के बायबैक प्रस्ताव को मंजूरी दी।
Welspun India के निदेशक मंडल ने 196 करोड़ रुपये के बायबैक प्रस्ताव को मंजूरी दी।

Welspun India के Share में मंगलवार भी तेजी रही। ट्रेडिंग सत्र के दौरान यह 20 प्रतिशत तक बढ़ गया था, जो कि 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि में एक मजबूत प्रदर्शन के साथ, वेलस्पन इंडिया का शेयर 104.90 रूपये पर पहुंच गया। वेलस्पन इंडिया के निदेशक मंडल ने 196 करोड़ रुपये के बायबैक प्रस्ताव को मंजूरी दी।

advertisement
Welspun India का शेयर 104.90 रूपये पर पहुंच गया।
Welspun India का शेयर 104.90 रूपये पर पहुंच गया।

इस Offer के तहत, वेलस्पन इंडिया 120 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 1,62,50,000 करोड़  Equity Share को दोबारा खरीद करेगी, जो शुक्रवार के बंद भाव की तुलना में 37 प्रतिशत का प्रीमियम है। Bio Tech ऑफर रूट के माध्यम से किया जाएगा और इसके लिए रिकॉर्ड तिथि 10 मई निर्धारित की गई है।

Financial Year 2023 के अंत में, वेलस्पन इंडिया के पास 593 करोड़ रुपये की नकदी थी
Financial Year 2023 के अंत में, वेलस्पन इंडिया के पास 593 करोड़ रुपये की नकदी थी

ताकि बायबैक के लिए शेयरधारकों की पात्रता का पता लगाया जा सके। साथ ही, कंपनी ने 0.1 रुपये प्रति शेयर का लाभांश भी घोषित किया है, जिसकी रिकॉर्ड तिथि 30 जून, 2023 निर्धारित की गई है। वित्तीय वर्ष 2023 के अंत में, वेलस्पन इंडिया के पास 593 करोड़ रुपये की नकदी थी और इसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2025 तक शुद्ध ऋण मुक्त होना है।

(डिस्कलेमर: विशेषज्ञों द्वारा दी गई सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं। ये बिजनेस टुडे के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं)

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 2, 2023