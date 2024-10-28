Waaree Energies IPO shares to list today: कितनी दमदार होगी लिस्टिंग
वारी एनर्जीज के शेयर सोमवार को दलाल स्ट्रीट पर अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार हैं और दिवाली से पहले निवेशकों को दलाल स्ट्रीट पर कुछ आतिशबाजी देखने को मिल सकती है। इस शेयर के निवेशकों के लिए बंपर लिस्टिंग की संभावना है, लेकिन व्यापक बाजारों में बढ़ते बिकवाली दबाव के बीच निवेशकों को अपनी उम्मीदें कम रखनी चाहिए।
मजबूत लिस्टिंग पॉप का संकेत
वारी के शेयर निवेशकों को मजबूत लिस्टिंग पॉप का संकेत दे रहे हैं। लिस्टिंग से पहले, वारी एनर्जीज के शेयरों के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) अनौपचारिक बाजार में 1,300-1,350 रुपये के प्रीमियम पर था, जो निवेशकों को लगभग 90 प्रतिशत की लिस्टिंग पॉप का संकेत देता है। हालांकि, बोली के लिए इश्यू बंद होने पर जीएमपी 1500-1,550 रुपये था।
ग्रे मार्केट में इसके शानदार प्रीमियम के संकेत
ग्रे मार्केट में इसके शानदार प्रीमियम के संकेत के रूप में वारी एनर्जीज की मजबूत लिस्टिंग की उम्मीद की जा सकती है। स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट में वेल्थ की प्रमुख शिवानी न्याती ने कहा कि शेयर की लिस्टिंग 3,000 रुपये के आसपास होने की संभावना है क्योंकि इस इश्यू को जबरदस्त मांग मिली है और कुल मिलाकर 79.44 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है, जो निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी को दर्शाता है।
उन्होंने कहा, "जिन लोगों को आवंटन प्राप्त होता है, उनके लिए अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में वारी एनर्जीज की विकास क्षमता को देखते हुए, लंबी अवधि के लिए स्टॉक को होल्ड करना एक अच्छी रणनीति हो सकती है। हालांकि, अल्पकालिक दृष्टिकोण वाले निवेशक लिस्टिंग के दिन आंशिक लाभ बुक करने पर विचार कर सकते हैं, खासकर अगर स्टॉक में उल्लेखनीय उछाल आता है।"
वारी एनर्जीज आईपीओ
वारी एनर्जीज का आईपीओ 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच बेचा गया था। मुंबई स्थित इस कंपनी ने अपने शेयर 1,427-1,503 रुपये प्रति शेयर के तय मूल्य बैंड में पेश किए थे और इसका लॉट साइज नौ शेयरों का था। इसने अपने आईपीओ से 4,321.44 करोड़ रुपये जुटाए, जिसमें 3,600 करोड़ रुपये की ताजा शेयर बिक्री और 48 लाख इक्विटी शेयरों की पेशकश (ओएफएस) शामिल थी।
इस इश्यू को कुल मिलाकर 76.34 गुना सब्सक्राइब किया गया, जिसका श्रेय योग्य संस्थागत बोलीदाताओं (क्यूआईबी) की मजबूत रुचि को जाता है, जिनका कोटा 208.63 गुना बुक किया गया। गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) के लिए आवंटन 62.49 गुना बुक किया गया। बोली प्रक्रिया के दौरान खुदरा निवेशकों और कर्मचारियों के हिस्से को क्रमशः 10.79 गुना और 5.17 गुना सब्सक्राइब किया गया।
वारी एनर्जीज ने अपने आईपीओ के लिए महत्वपूर्ण रुचि दिखाई, जिसकी सदस्यता दर 79 गुना से अधिक थी। स्टॉक्सबॉक्स के रिसर्च एनालिस्ट सागर शेट्टी ने कहा कि कंपनी सोमवार को शेयर बाजार में जोरदार शुरुआत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, "हमारा सुझाव है कि जिन निवेशकों को शेयर आवंटित किए गए हैं, वे मध्यम से लंबी अवधि के दृष्टिकोण के साथ अपनी स्थिति बनाए रखने पर विचार करें।"
दिसंबर 1990 में निगमित वारी एनर्जीज, सौर पीवी मॉड्यूल का एक भारतीय निर्माता है जिसकी कुल स्थापित क्षमता 12 गीगावाट है। इसके उत्पाद पोर्टफोलियो में सौर ऊर्जा उत्पाद शामिल हैं जिनमें मल्टीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल; मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल; और टॉपकॉन मॉड्यूल जैसे पीवी मॉड्यूल शामिल हैं।
ब्रोकरेज ने इस इश्यू पर सकारात्मक रुख दिखाया और इसमें निवेश करने का सुझाव दिया। एक्सिस कैपिटल, जेफरीज इंडिया, आईआईएफएल सिक्योरिटीज, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया), एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, इंटेंसिव फिस्कल सर्विसेज और आईटीआई कैपिटल वारी एनर्जीज आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर थे, जबकि लिंक इनटाइम इंडिया ने इश्यू के लिए रजिस्ट्रार की भूमिका निभाई।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।