Waaree Energies IPO: ग्रे मार्केट प्रीमियम में 98 प्रतिशत का उछाल, पैसा लगाएं या नहीं?

सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी Waaree Energies का आईपीओ 21 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। वहीं ग्रे मार्केट में मजबूत डिमांड देखने को मिल रही है, जो संभावित निवेशकों के बीच पॉजिटिव सेंटीमेंट्स दिखा रहा है।

ग्रे मार्केट में स्थिति

इश्यू से एक दिन पहले ही Waaree Energies का ग्रे मार्केट प्रीमियम उछलकर ₹1,470 पर पहुंच गया। जिसका मतलब हुआ 98 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है। अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो निवेशकों के पैसे डबल हो सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि ग्रे मार्केट लिस्टेड नहीं होती है। हालांकि आपको बता दें कि ग्रे मार्केट लिस्टेड नहीं होती है। ये सिर्फ एक इंडिकेटर होता है जहां तेजी से बदलाव होता है।

advertisement

आपको बता दें कि Waaree Energies के IPO में निवेशक 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच पैसा लगा पाएंगे। कंपनी ने ₹1,427 से ₹1,503 के बीच प्राइस बैंड तय किया है। एक लॉट में निवेशक 9 शेयर्स के लिए बोली लगा पाएंगे। साथ ही मल्टीपल शेयरों के लिए भी बोली लगाई जा सकती है। अपर बैंड के हिसाब से देखें तो कंपनी ₹4,321 करोड़ जुटाने का इरादा रखती है, जिसमें ₹3,600 करोड़ का फ्रैश इश्यू हैं, साथ ही 48 लाख इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) भी शामिल है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

IPO से पहले Waaree Energies के पास 26,33,31,104 शेयर हैं, जो कि IPO के बाद 28,72,83,200 शेयर हो जाएंगे। प्रमोटर और पब्लिक शेयरहोल्डिंग का रेश्यो 72:28 से घटकर 64:36 हो जाएगा।

लिस्टिंग कब?

Waaree Energies IPO के आवंटन की प्रक्रिया 24 अक्टूबर को खत्म होने की उम्मीद है, जबकि यह इश्यू BSE, NSE पर लिस्ट होगा, जिसमें लिस्टिंग की अस्थायी तारीख 28 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है।

पैसा लगाएं या नहीं?

अब सवाल उठता है कि आपको IPO में पैसा लगाना है या नहीं? तो Monarch Networth Capital ने इश्यू में सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। साथ ही उनका कहना है कि Waaree Energies के फाइनेंशियल्स मजबूत हैं और रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी बड़ा प्लेयर है। तेजी से बढ़ते सोलर एनर्जी सेक्टर में Waaree Energies के लिए मार्केट का लीडर बनने का पूरा मौका है।

बिजनेस मॉडल और ऑर्डर बुक

Waaree Energies, जो भारत में सोलर एनर्जी इंडस्ट्री के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है। कंपनी का ध्यान PV मॉड्यूल निर्माण पर है, जिसकी कुल इंस्टॉल्ड क्षमता 30 जून 2023 तक 12 GW है। कंपनी गुजरात के सूरत, तुम्ब, नंदिग्राम और चिकली में और उत्तर प्रदेश के नोएडा में इंडोसोलर सुविधा समेत पांच मैन्युफैक्चरिंग फैसलिटी का संचालन करती है। जून 2024 तक कंपनी के पास 16.66 गीगावॉट के सोलर PV मॉड्यूल्स का पेंडिंग ऑर्डर था, जिसमें घरेलू और विदेशी ऑर्डर्स दोनों शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि इनमें से ज्यादातर ऑर्डर्स फिस्कल 2027 तक पूरे कर दिए जाएंगे, जिसमें अमेरिका स्थित कंपनी Waaree Solar Americas Inc. के लिए 3.75 गीगावॉट के ऑर्डर भी शामिल हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।