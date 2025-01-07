Vodafone Idea अपनी पूरी 50 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी! शेयरों में आया उछाल

Vodafone Idea के शेयर मंगलवार यानि 7 जनवरी को सुबह 2.15% बढ़कर ₹8.06 प्रति शेयर हो गए, जब कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए से निवेशकों को सूचित किया कि उसने iBUS नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक शेयर खरीद समझौते में प्रवेश किया है, जिसके तहत कंपनी अपनी पूरी हिस्सेदारी (50%) को Firefly Networks Limited में ट्रांसफर करेगी।

कंपनी ने अपनी फाइलिंग में कहा है कि कंपनी ने iBUS Network and Infrastructure Private Limited के साथ Firefly नेटवर्क्स लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी (50%) के ट्रांसफर के लिए शेयर खरीद समझौता किया है, जो 45 मिलियन रुपये के बदले होगा। उक्त हिस्सेदारी के ट्रांसफर के बाद, Firefly कंपनी की ज्वाइंट वेंचर नहीं रहेगा।

प्रक्रिया खत्म होने में 30 बिजनेस दिनों के भीतर पूरी होने की संभावना है। FireFly नेटवर्क्स लिमिटेड (Firefly) वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड का ज्वाइंट वेंचर है, जिसमें दोनों कंपनियों की 50% हिस्सेदारी थी।

Firefly प्रमुख भारतीय शहरों में शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों, मॉल, कैफे, सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, ट्रांजिट हब्स और कॉर्पोरेट पार्क्स जैसे पार्टनर्स को उच्च गुणवत्ता वाली Wi-Fi इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करके Wi-Fi हॉटस्पॉट्स का संचालन और मुद्रीकरण करती है।

इसी तरह भारती एयरटेल ने भी iBUS नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक शेयर खरीद समझौता किया है, जिसके तहत वह अपनी पूरी 50% हिस्सेदारी Firefly नेटवर्क्स में बेचने जा रही है, जैसा कि कंपनी की सोमवार की फाइलिंग में उल्लेख किया गया है। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद Firefly भारती एयरटेल का ज्वाइंट वेंचर नहीं रहेगा।

