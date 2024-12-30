Vodafone Idea shares में बंपर तेजी, अगला टारगेट क्या?

scorecardresearch
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 30, 2024 11:12 IST
सोमवार के कारोबार में Vodafone Idea Ltd (VIL) के शेयरों में 7% की बढ़ोतरी देखी गई, क्योंकि दूरसंचार दिग्गज को टेलीकॉम विभाग (DoT) से बैंक गारंटी माफी से संबंधित एक पत्र मिला। इसके अलावा प्रमोटर कंपनी Vodafone Group ने घरेलू टेलीकॉम ऑपरेटर में अपनी हिस्सेदारी के खिलाफ बकाया 11,650 करोड़ रुपये का निपटान किया, जिससे शेयर में और तेजी आई।

Vodafone Idea का शेयर BSE पर 7.09% बढ़कर ₹8 तक पहुंच गया, हालांकि बाद में यह प्रॉफिट कम करते हुए ₹7.68 पर 2.81% ऊपर कारोबार कर रहा था। निवेशकों ने शायद पहले ही इस खबर को कीमत में समाहित कर लिया होगा।

Vodafone Idea ने BSE पर एक फाइलिंग में बताया कि हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि DoT ने 27 दिसंबर 2024 को अपनी संचार के जरिए से 2012, 2014, 2015, 2016 और 2021 में हुए स्पेक्ट्रम नीलामियों में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए वित्तीय बैंक गारंटी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है, कुछ शर्तों और नियमों के अधीन।

हालांकि VIL ने यह भी बताया कि 2015 के नीलामी में एक बार का आंशिक कमी होगी, जहां किए गए सभी भुगतान का नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) स्पेक्ट्रम के प्रो-रेटेड वैल्यू से कम होगा। टेलीकॉम ऑपरेटर वर्तमान में DoT के साथ 2015 के नीलामी के लिए इस आंशिक कमी की राशि को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा कर रहा है।

Vodafone Group के जरिए किए गए वादा के संबंध में, समूह ने VIL में अपनी लगभग पूरी हिस्सेदारी के खिलाफ कर्ज लिया था। यह वादा HSBC Corporate Trustee Company (UK) के पक्ष में किया गया था, और कर्ज Vodafone Group की मौरिशस और भारत स्थित कंपनियों द्वारा उठाया गया था।

Geojit Financial Services ने हाल ही में Vodafone Idea Ltd के लिए अपना टारगेट प्राइस ₹8.60 तय किया, जो पहले अगस्त में ₹17 था। हालांकि, इसमें कमी के बावजूद, नया टारगेट प्राइस मंगलवार के बंद प्राइस ₹7.80 प्रति शेयर से 10 प्रतिशत का संभावित upside दर्शाता है।

हालांकि हाल ही में हुई दर वृद्धि से Vodafone Idea के औसत राजस्व प्रति उपयोगकर्ता (ARPU) में बढ़ोतरी हुई, कंपनी की रेवेन्यू में सिर्फ मामूली वृद्धि देखी गई। Geojit ने नोट किया कि Vodafone Idea को उम्मीद है कि दर वृद्धि के प्रभाव अगले दो तिमाहियों में ARPU और राजस्व पर असर डालते रहेंगे।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
