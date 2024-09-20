RVNL, MTNL, SBI, Garden Reach, PNB: PSU शेयरों पर क्या कह दिया सहवाग ने?

वीरेंद्र सहवाग ने PSU शेयरों पर ट्वीट

19 सितंबर को वीरेंद्र सहवाग ने PSU शेयरों पर ट्वीट क्या किया, जिसके बाद सरकारी कंपनियां फिर से खबरों में आ गई। सहवाग ने लिखा कि कुछ ऐसे स्टॉक्स अभी भी है जो अपने हाई से 20 परसेंट नीचे हैं और इनमें एक अच्छा मौका है। पीएसयू बैंकों- जिनमें केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक शामिल हैं- के शेयरों में 20% से अधिक की गिरावट आई है, जबकि बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है।

advertisement

डेटा से पता चलता है कि इन स्टॉक्स को देखने से पता चलता है कि ये स्टॉक्स काफी गिर चुके हैं। अब देखिए 48% की गिरावट के साथ, MTNL के शेयर 19 सितंबर, 2024 को 52.95 रुपये पर आ गए थे, जबकि 29 जुलाई, 2024 को ये शेयर 52-हफते के उच्चतम स्तर 101.88 रुपये पर पहुंच गया था।

गुजरात राज्य वित्तीय निगम, कोचीन शिपयार्ड और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स

इसके बाद गुजरात राज्य वित्तीय निगम, कोचीन शिपयार्ड और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का नंबर रहा, जिनमें 52 हफ्तों के हाई से 40% से अधिक की गिरावट आ चुकी है। अब सबके मन में सवाल है कि पीएसयू गिर क्यों रहे हैं। ट्रेडजिनी के सीओओ त्रिवेश डी ने कहा, "पिछले एक साल में सरकारी कंपनियों की रैली जबरदस्त रही है। अब ये शेयर कंसोलिडेशन में जा रहे हैं। मैं निवेशकों को सलाह दूंगा कि वे फिलहाल कहीं और देखें क्योंकि मुझे आने वाले हफ्तों में और करेक्शन का खतरा है।

" बीएसई पीएसयू इंडेक्स, पिछले दो सालों में 119% भागा है। लेकिन 1 अगस्त, 2024 को अपने 52-सप्ताह के हाई से अब तक 11% करेक्ट हो चुका है।

जो बाकी शेयर गिरे

जो बाकी शेयर गिरे हैं उनमें ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एमएसटीसी, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत डायनेमिक्स, इरकॉन इंटरनेशनल, एमओआईएल, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स और भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन के शेयर भी अपनेशामिल है जो अब तक 35% से 40% तक गिर चुके हैं।

प्योर टेक्निकल्स के स्वतंत्र विश्लेषक विनोद झावेरी ने कहा, "निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने मार्च 2023 से जून 2024 तक 3,520 से 8,050 तक शानदार प्रदर्शन किया, जो 128% का ROI था। तब से इंडेक्स में 19% की गिरावट आई है।

अच्छे कंसोलिडेशन के बाद फिर से तेजी का एक उछाल

उन्होंने कहा कि एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद फिर से तेजी का एक उछाल आ सकता है। यूको बैंक सहित कुछ पीएसयू बैंकों में अब तक अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तरों से 32.80% तक गिर चुके हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तरों से 13% से 32% के बीच गिरावट आई है।

advertisement

ट्रेडजिनी के त्रिवेश डी ने कहा, "फिलहाल हम किसी भी पीएसयू स्टॉक पर बुलिश नहीं हैं, क्योंकि मौजूदा कीमतें बढ़ी हुई और उनकी वास्तविक इनट्रिंजिक वैल्यू से अलग है।

डेटा ने यह भी उजागर किया

डेटा ने यह भी उजागर किया कि चुनिंदा रेलवे शेयरों में भी 20% से अधिक की गिरावट आई है। इसमें रेल विकास निगम लिमिटेड (21% की गिरावट), भारतीय रेलवे वित्त निगम (23% की गिरावट), IRCTC (23% की गिरावट) और रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (27% की गिरावट) शामिल हैं।

वेल्थ मैनेजमेंट फर्म क्लाइंट एसोसिएट्स के सह-संस्थापक हिमांशु कोहली ने भी बिजनेस टुडे को बताया कि पीएसयू शेयरों में तेजी जारी नहीं रहेगी, क्योंकि अब ध्यान क्वालिटी शेयरों पर होगा।