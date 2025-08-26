Vikram Solar Share Price: विक्रम सोलर के शेयरों की शुरुआत अच्छी हुई। कंपनी का शेयर 2% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। NSE (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) पर विक्रम सोलर का शेयर ₹338 पर लिस्ट हुआ, जो कि इसके इश्यू प्राइस से 1.81% ज्यादा है। इस IPO का प्राइस बैंड ₹315 से ₹332 रखा गया था।

वहीं BSE (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) पर शेयर ₹340 पर लिस्ट हुआ, जो कि इश्यू प्राइस से 2.4% ज्यादा है। लिस्टिंग के बाद विक्रम सोलर की मार्केट वैल्यू ₹12,837.34 करोड़ हो गई है।

IPO से पहले ही कंपनी ने ₹621 करोड़ रुपये एंकर निवेशकों से जुटा लिए थे। 2,079 करोड़ रुपये के इस IPO को लोगों ने खूब पसंद किया, और यह 54.63 गुना सब्सक्राइब हुआ।

विक्रम सोलर के IPO की लिस्टिंग कीमत बाजार की उम्मीदों से कम रही, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के ट्रेंड कुछ और संकेत दे रहे थे।

IPO की लिस्टिंग से पहले GMP यह दिखा रहा था कि शेयर की शुरुआत इश्यू प्राइस से करीब 11% ज्यादा प्रीमियम पर हो सकती है, लेकिन असल में शेयर सिर्फ करीब 2% प्रीमियम पर ही लिस्ट हुआ।

Vikram Solar IPO Details

सोलर फोटो-वोल्टिक (PV) मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी विक्रम सोलर लिमिटेड का IPO 19 अगस्त से 21 अगस्त के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इसके शेयरों का अलॉटमेंट 22 अगस्त को फाइनल हुआ और आज, 26 अगस्त 2025 (मंगलवार) को शेयरों की लिस्टिंग हुई।

इस IPO को निवेशकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। NSE के आंकड़ों के अनुसार, यह इश्यू कुल 54.63 गुना सब्सक्राइब हुआ।

रिटेल निवेशकों की कैटेगरी में यह 7.65 गुना,

क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) द्वारा 142.79 गुना और

नॉन-इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) की कैटेगरी में 50.90 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।

कंपनी ने इस पब्लिक इश्यू से कुल ₹2,079.37 करोड़ जुटाए हैं। इसमें से ₹1,500 करोड़ नए शेयर जारी करने (Fresh Issue) से और ₹579.37 करोड़ पुराने शेयर बेचने (Offer for Sale) से आए हैं। IPO का प्राइस बैंड ₹315 से ₹332 प्रति शेयर तय किया गया था।

कंपनी इस फंड का इस्तेमाल अपनी नई उत्पादन क्षमता बढ़ाने और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स (नई यूनिट्स) में करेगी। इसमें 3 GW की सोलर सेल और मॉड्यूल बनाने की सुविधा शामिल है, जिससे कंपनी घरेलू बाजार के साथ-साथ निर्यात के मौकों का भी फायदा उठा सकेगी।

इस IPO के लीड मैनेजर JM फाइनेंशियल थे और MUFG Intime India Pvt. Ltd. को IPO का रजिस्ट्रार बनाया गया था।