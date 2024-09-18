US FED RATE CUT: फेड ने घटाईं ब्याज दरें 50 बेसिस प्वाइंट का हो गया कट



अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी आई जब फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.5 प्रतिशत अंक की कटौती करने का निर्णय लिया। निवेशकों को इतने बड़े कट की उम्मीद नहीं थी।

हालांकि ट्रेडर्स को ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद थी, लेकिन वे इस कदम के आकार को लेकर असमंजस में थे। एक हफ्ते पहले तक, ट्रेडर्स को विश्वास था कि फेड पारंपरिक रूप से 0.25 प्रतिशत अंक की कटौती करेगा। हाल के दिनों में यह सहमति खत्म हो गई, और कई लोग बड़ी कटौती की उम्मीद करने लगे, लेकिन फेड के निर्णय से पहले अभी भी काफी अनिश्चितता बनी हुई थी। लेकिन फेड ने 50 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर सबको चकित कर दिया

फेडरल रिजर्व के अपडेटेड नीति वक्तव्य में कहा गया है कि रोजगार वृद्धि "धीमी" हो गई है, जबकि पिछले वक्तव्य में इसे "मॉडरेट" कहा गया था। हालांकि, इस बार के बयान में आर्थिक वृद्धि को लेकर कोई अतिरिक्त चिंता नहीं जताई गई है।

मुद्रास्फीति के संदर्भ में, बयान में कहा गया है कि "समिति को इस बात पर अधिक विश्वास हुआ है कि मुद्रास्फीति स्थायी रूप से 2 प्रतिशत की ओर बढ़ रही है।"