US FED: 0.50% कटौती का क्या असर होगा भारतीय बाजारों पर असर?

अब इस बात की संभावना बढ़ चुकी है कि रेट कट होगा लेकिन कितना होगा ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक सवाल और है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में 0.50% की कटौती करता है, तो इसका भारतीय शेयर बाजार पर क्या असर पड़ेगा? कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस स्थिति में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है।

क्या डॉलर की मजबूती घटेगी?

विशेषज्ञों का कहना है कि जिन देशों की अर्थव्यवस्थाएं यह उम्मीद कर रही थीं कि अमेरिकी ब्याज दरों में कमी से डॉलर कमजोर होगा और उनकी करेंसी में मजबूती आएगी, उन्हें इस पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए।

जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले चार ब्याज दर कटौती के फैसलों में से तीन बार ऐसा हुआ है कि फेड द्वारा पहली कटौती के बाद डॉलर और मजबूत हुआ है।

डॉलर की चाल और वैश्विक प्रतिस्पर्धा

डॉलर का रुख इस पर निर्भर करेगा कि अमेरिका की ब्याज दरें अन्य देशों की तुलना में कहां खड़ी हैं। अमेरिकी ब्याज दरों के फैसले के बाद बाजार में गुरुवार को बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। दुनियाभर के सर्वे के अनुसार, लगभग 60% लोगों का मानना है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में 0.25% की कटौती कर सकता है।

अगर कोई भी कटौती होती है, तो यह मार्च 2020 के बाद पहली बार होगा जब फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती का फैसला लिया होगा। उस समय, कोविड-19 महामारी के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए फेडरल रिजर्व ने दरों में कटौती की थी।

अमेरिकी स्टॉक मार्केट अपडेट: डाउ ने रिकॉर्ड ऊँचाई छुई, नैस्डैक और S&P 500 में बढ़त

मंगलवार को अमेरिकी स्टॉक मार्केट मिश्रित परिणामों के साथ बंद हुए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 15.90 अंकों (0.04%) की मामूली गिरावट दर्ज की गई और यह 41,606.18 पर बंद हुआ। इसके बावजूद, ब्लू-चिप इंडेक्स ने लगातार दूसरे दिन इंट्राडे रिकॉर्ड हाई छुआ। इस बीच, S&P 500 में 1.49 अंकों (0.03%) की हल्की बढ़त देखी गई और यह 5,634.58 पर बंद हुआ। नैस्डैक कंपोजिट 35.93 अंकों (0.20%) की वृद्धि के साथ 17,628.06 पर बंद हुआ।

अगस्त में अमेरिकी रिटेल सेल्स में अप्रत्याशित वृद्धि

अगस्त में अमेरिकी रिटेल सेल्स ने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया, जिसमें 0.1% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि जुलाई में यह 1.1% की भारी वृद्धि थी। रॉयटर्स द्वारा सर्वेक्षण किए गए अर्थशास्त्रियों ने रिटेल सेल्स में 0.2% की गिरावट का पूर्वानुमान लगाया था, विशेष रूप से जुलाई में पहले दर्ज की गई 1.0% की वृद्धि के बाद। यह अप्रत्याशित वृद्धि उपभोक्ताओं की मजबूत मांग को दर्शाती है, जिसमें बिक्री वस्तुओं पर केंद्रित और मुद्रास्फीति के लिए समायोजित नहीं की गई थी।

तेल की कीमतें दो सप्ताह की ऊँचाई पर स्थिर

बुधवार को कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहीं, जो दो सप्ताह से अधिक की ऊँचाई पर पहुंच गई थीं। ब्रेंट क्रूड 0.05% घटकर $73.66 प्रति बैरल पर बंद हुआ, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) फ्यूचर्स 0.15% गिरकर $71.08 प्रति बैरल पर बंद हुए।

अमेरिकी डॉलर स्थिर, वैश्विक मुद्रा में उतार-चढ़ाव

बुधवार को अमेरिकी डॉलर स्थिर रहा, और यह यूरो के मुकाबले साल के सबसे निचले स्तर $1.1201 के करीब रहा। इस सप्ताह की शुरुआत में येन के मुकाबले 140 से नीचे गिरने के बाद, बुधवार की सुबह यह 142.02 येन पर कारोबार कर रहा था।

अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड: 10-वर्षीय बॉन्ड गिरा, फिर से बढ़ा

अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड मई 2023 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई, जिसमें 10-वर्षीय यील्ड 3.599% पर आ गई। हालांकि, बाद में यह बढ़कर 3.641% हो गई, 1.9 आधार अंकों की वृद्धि के साथ। दो-वर्षीय यील्ड में भी सोमवार को दो वर्षों के सबसे कमजोर स्तर पर पहुंचने के बाद बढ़ोतरी हुई।

घरेलू क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स हटाया गया

सरकार ने घरेलू रूप से उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को हटाने की घोषणा की, जो 18 सितंबर से प्रभावी है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, घरेलू उत्पादित क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स अब शून्य कर दिया गया है।