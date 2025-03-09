Super Iron Foundry IPO: 11 मार्च से खुलेगा सब्सक्रिप्शन, जानिए Price Band और बाकी डिटेल्स

IPO बाजार (IPO Market) में इस हफ्ते जबरदस्त हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि Super Iron Foundry Limited IPO 11 मार्च को लॉन्च होने जा रहा है। यह कंपनी Municipal Casting और Ductile Iron Pipe Fittings के प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। अगर आप इस SME IPO में निवेश करने का सोच रहे हैं, तो इसके बारे में पूरी जानकारी जरूर ले लें।

advertisement

Super Iron Foundry IPO Details

11 मार्च 2025 को IPO निवेश के लिए खुलेगा और 13 मार्च 2025 को बंद होगा। आईपीओ की लिस्टिंग डेट (Listing Date) 19 मार्च 2025 है। आईपीओ की लिस्टिंग BSE SME होगा। आईपीओ का इश्यू साइज (Issue Size) ₹68.05 करोड़ है। आईपीओ का फ्रेश इश्यू (Fresh Issue) 63.01 लाख शेयर है।

इस आईपीओ IPO का प्राइस बैंड (Price Band) ₹108 प्रति शेयर है और लॉट साइज (Lot Size) 1,200 शेयर का है। आईपीओ में कम से कम निवेश (Minimum Investment) ₹1,29,600 का करना होगा।

फंड का इस्तेमाल कहां होगा?

IPO से जुटाई गई राशि (IPO Fund Utilization) का इस्तेमाल मुख्य रूप से वर्किंग कैपिटल (Working Capital) और कंपनी के मौजूदा कर्ज को चुकाने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, कुछ राशि जनरल कॉर्पोरेट उद्देश्यों (General Corporate Purposes) के लिए भी यूज की जाएगी।

Super Iron Foundry का बिजनेस मॉडल

कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और वेयरहाउसिंग (Manufacturing & Warehousing)में है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और गोदाम पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर (Durgapur, West Bengal) में स्थित हैं।

प्रोडक्ट्स और सेवाएं (Products & Services): कंपनी के प्रोडक्ट्स स्टॉर्म वॉटर (Storm Water) और सीवरेज सिस्टम (Sewerage System) के लिए एक्सेस कवर (Access Covers) देता हैं।

यह टेलीकॉम और अन्य यूटिलिटी नेटवर्क (Telecom & Utility Networks) के लिए भी सॉल्यूशन देती है। कंपनी के प्रोडक्ट EN 124 जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों (International Standards) को पूरा करते हैं और दुनियाभर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं।

Super Iron Foundry की ग्लोबल पहुंच (Global Presence)

यूरोप और मिडिल ईस्ट (Europe & Middle East) में सुपर आयरन फाउंड्री के प्रोडक्ट्स की अच्छी पकड़ है। इसके कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे- New Hamad Port Project (Qatar) ,Lusail FIFA Stadium (Doha, Qatar), Oman & Dubai South Airport Expansion हैं।

निवेशकों के लिए क्या है मौका?

कंपनी SME सेक्टर (SME Segment) में तेजी से ग्रोथ कर रही है। इसके अलावा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स (International Presence) के कारण मजबूत फंडामेंटल्स है। वहीं, BSE SME लिस्टिंग (BSE SME Listing) पर प्रीमियम लिस्टिंग गेन की संभावना है।

क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए?

अगर आप SME IPO इन्वेस्ट करते हैं और मिड-टर्म ग्रोथ (Mid-Term Growth) पर फोकस कर रहे हैं, तो यह IPO आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। हालांकि, निवेश से पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स और रिस्क फैक्टर्स को जरूर समझें।