IPO Alert: आ रहा है IT कंपनी का ₹8750Cr वाला आईपीओ, फटाफट जानें प्राइस बैंड के साथ बाकी जानकारी

Upcoming IPO: शेयर बाजार में आईपीओ का सिलसिला थम नहीं रहा है। अगर आप भी आईपीओ मार्केट (IPO Market) में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। अगले हफ्ते आईटी सेक्टर की जानीमानी कंपनी हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज (Hexaware Technologies) का आईपीओ ओपन हो जाएगा। इस आईपीओ के जरिये कंपनी 8,750 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। नीचे इस आईपीओ के बारे में विस्तार से जानते हैं।

कब ओपन होगा आईपीओ (Hexaware Technologies IPO)

Hexaware Technologies IPO 11 फरवरी 2025 को एंकर निवेशकों के लिए ओपन होगा। वहीं 12 फरवरी से आम निवेशक भी आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह आईपीओ 14 फरवरी 2025 तक खुला रहेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड (Hexaware Technologies IPO Price Band) 675-708 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने बताया कि वह इस आईपीओ के माध्यम से 8750 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है।

फ्रेश इश्यू के साथ जारी होगा OFS

इस आईपीओ में फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल (OFS) इश्यू शामिल हैं। ऑफर फॉर सेल के तहत 12,35,87,570 शेयर की बिक्री होगी। आईपीओ का अलॉटमेंट (IPO Allotment) 17 फरवरी 2025 को होगा। वहीं, निवेशकों के डीमैट अकाउंट में 18 फरवरी 2025 को शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। शेयर बाजार के दोनों एक्सचेंज BSE-NSE पर शेयर की लिस्टिंग 19 फरवरी 2025 को होगी।

कितना करना होगा निवेश?

Hexaware Tech IPO का लॉट साइज 21 शेयरों का है। इसका मतलब है कि निवेशको कों एक लॉट के लिए 14,868 रुपये का निवेश करना होगा। निवेशक अधिकतम 13 लॉट के लिए निवेश कर सकते हैं।

क्या कहता है जीएमपी (Hexaware Tech IPO GMP)

Hexaware Tech IPO ग्रे मार्केट पर ट्रेड कर रहा है। आज कंपनी का आईपीओ ग्रे मार्केट में 46 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

