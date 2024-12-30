लिस्टिंग से पहले ही इस IPO ने ग्रे मार्केट में मचाया धमाल, निवेशकों के पैसा डबल होने की उम्मीद!

scorecardresearch
Unimech Aerospace and Manufacturing के शेयर लिस्टिंग से पहले ही ग्रे मार्केट में जबरदस्त रिस्पॉन्स दिखा रही है। आपको बता दें कि ये IPO 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक पब्लिक बिडिंग के लिए खुला था।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Dec 30, 2024 11:45 IST
Unimech Aerospace and Manufacturing के शेयर लिस्टिंग से पहले ही ग्रे मार्केट में जबरदस्त रिस्पॉन्स दिखा रही है। आपको बता दें कि ये IPO 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक पब्लिक बिडिंग के लिए खुला था।

इस एयरोस्पेस और रक्षा खिलाड़ी को निवेशकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली। इस इश्यू को बंद होने तक 175.31 गुना सब्सक्राइब किया गया।

Unimech Aerospace and Manufacturing के ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) में रक्षा क्षेत्र के इस खिलाड़ी के लिए मजबूत बोलियों के बाद तेजी आई है। कंपनी के शेयर आज अनलिस्टेड मार्केट में ₹715 के प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे थे, जो निवेशकों के लिए 90% से अधिक के लिस्टिंग प्रॉफिट का संकेत देता है।

क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स (QIBs) के लिए निर्धारित श्रेणी को 317.63 गुना सब्सक्राइब किया गया, जबकि नॉन-इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NIIs) के लिए यह 263.78 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल निवेशकों और कर्मचारियों के लिए आवंटन 56.87 गुना और 97.81 गुना बुक किए गए। इससे पहले, कंपनी ने एंकर निवेशकों से ₹149.5 करोड़ जुटाए थे और 19.05 लाख शेयर ₹785 प्रति शेयर के हिसाब से आवंटित किए थे।

एंकर बुक में गोल्डमैन सैक्स, अशोका इंडिया इक्विटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सुनील सिंघानिया का अबक्कुस डाइवर्सिफाइड अल्फा फंड, कॉप्थॉल मॉरीशस, क्लैरस कैपिटल और विभिन्न घरेलू म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां शामिल थीं।

यह IPO ₹250 करोड़ के नए शेयरों की बिक्री और ₹250 करोड़ के ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के तहत 31.82 लाख इक्विटी शेयरों का था। कंपनी IPO से हासिल रकम का उपयोग मशीनरी और उपकरणों की खरीद, कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं, कुछ उधारी के पुनर्भुगतान/पूर्व-भुगतान और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी।

2016 में स्थापित यूनिमेच एयरोस्पेस और मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड एयरोइंजन और एयरफ्रेम प्रोडक्शन के लिए जटिल टूल्स जैसे यांत्रिक असेंबली, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सिस्टम और घटकों का निर्माण कर रहा है।

कंपनी "बिल्ट टू प्रिंट" और "बिल्ट टू स्पेसिफिकेशन्स" उत्पादों की पेशकश के साथ जटिल उत्पादों के निर्माण में विशेषज्ञता रखने वाला इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रदाता है। एंड राठी सिक्योरिटीज लिमिटेड और एक्विरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड यूनिमेच एयरोस्पेस IPO के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स थे, जबकि Kfin Technologies लिमिटेड इस इश्यू के रजिस्ट्रार थे।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
