इंटरनेशनल डील से Tyre Share बने रॉकेट! ब्रोकरेज ने आगे भी तेजी की जताई उम्मीद

टायर निर्माता कंपनी CEAT के शेयर सोमवार को 7% से अधिक चढ़ गए। दरअसल कंपनी ने Michelin Group के साथ Camso ब्रांड का अधिग्रहण करने के लिए एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किया है। जिसका असर शेयरों में देखा जा रहा है।

CEAT कैमसो ब्रांड के ऑफ-हाइवे कंस्ट्रक्शन उपकरण टायर और ट्रैक्स बिजनेस को अधिग्रहित करेगा, जैसा कि समझौते में कहा गया है। अधिग्रहण की लागत $225 मिलियन बताई जा रही है और यह ब्रांड तीन साल की लाइसेंसिंग अवधि के बाद CEAT को सौंपा जाएगा। यह पूरी नकद लेन-देन अगले 6 से 9 महीनों में पूरा होने की संभावना है।

advertisement

ब्रोकरेज फर्म Investec ने सीएटी पर ₹3,750 के मूल्य लक्ष्य के साथ "खरीदने" की सिफारिश जारी रखी है। यह स्टॉक इन्वेस्टेक के टायर सेगमेंट में "पसंदीदा चयन" है । ब्रोकरेज ने कहा कि यह अधिग्रहण सही दिशा में एक कदम है और यह CEAT की विशेष टायर सेगमेंट में वृद्धि को तेज करेगा।

हालांकि, नोमुरा ने CEAT पर "न्यूट्रल" रेटिंग बनाए रखी है और ₹3,051 के मूल्य लक्ष्य के साथ कहा कि कैमसो के सेगमेंट विशेष हैं और लॉन्गटर्म वृद्धि की संभावना शायद सीमित होगी। एक आकर्षक वैल्यूएशन EPS (अर्निंग्स प्रति शेयर) में 10% तक की वृद्धि को प्रेरित कर सकता है, साथ ही ऑफ-हाइवे ट्रक पोर्टफोलियो के एक्सपेंसन और कैमसो के नेटवर्क तक पहुंच से लॉन्ग टर्म प्रॉफिट भी हो सकते हैं।

सीएटी पर कवर करने वाले 23 विश्लेषकों में से 15 ने "खरीदने" की सिफारिश की है, तीन ने होल्ड करने के लिए कहा है, जबकि पांच ने "बेचने" की सिफारिश की है। वर्तमान कमें शेयर ₹3,310 पर 7% ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। इस स्टॉक में 2024 में अब तक 36% से अधिक की वृद्धि देखी गई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।