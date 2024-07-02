scorecardresearch
आज शेयर बाज़ार लाल निशान में हुआ बंद, Sensex 79,441.45 पर और Nifty50 24,123.85 पर लुढ़का

सत्र के दौरान Nifty 50 24,236.35 के शिखर तक पहुंच गया, लेकिन 18 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 0.07% की गिरावट के साथ 24,123.85 पर बंद हुआ। इसी तरह, Sensex 35 अंक या 0.04% की गिरावट के साथ 79,441.45 पर बंद होने से पहले अभूतपूर्व 79,855.87 पर पहुंच गया।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jul 2, 2024 18:48 IST
सत्र के दौरान Nifty 50 24,236.35 के शिखर तक पहुंच गया

आज (2 जुलाई 2024) के कारोबारी सत्र में, भारतीय शेयर बाजार ने नई सर्वकालिक ऊंचाई हासिल करने का अपना सिलसिला जारी रखा, लेकिन दिन के अंत तक में मामूली गिरावट का अनुभव हुआ। 

सत्र के दौरान

सत्र के दौरान Nifty 50 24,236.35 के शिखर तक पहुंच गया, लेकिन 18 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 0.07% की गिरावट के साथ 24,123.85 पर बंद हुआ। इसी तरह, Sensex 35 अंक या 0.04% की गिरावट के साथ 79,441.45 पर बंद होने से पहले अभूतपूर्व 79,855.87 पर पहुंच गया।

 

कारोबारी सत्र

दिन के कारोबारी सत्र में मुनाफावसूली हावी रही,  खास तौर पर आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई जैसे दिग्गज शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इसके विपरीत, एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, इंफोसिस और टीसीएस के शेयरों ने ख़रीदारी देखने को मिली।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 2, 2024