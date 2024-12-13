10 टुकड़ों मे बटने जा रहा है ये Multibagger शेयर, जानिए Record Date

सिरेमिक इंडस्ट्री से जुड़ा पेनी स्टॉक Exxaro Tiles निवेशकों के रडार पर है। टाइल्स बनाने वाली इस कंपनी के शेयर 13 दिसंबर शुक्रवार को स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) के लिए एक्स-ट्रेड होंगे। स्टॉक स्प्लिट की एक्स-डेट से पहले शेयरों में हलचल देखी जा रही है।

पिछले एक महीने में Exxaro Tiles के शेयरों ने 32.12% की बढ़ोतरी की है। अब कंपनी अपने शेयरों को विभाजित करने जा रही है, जिससे शेयरों की कीमत में कमी आ जाएगी। स्टॉक स्प्लिट का उद्देश्य कंपनियों के शेयरों को सस्ता बनाना और लिक्विडिटी को बढ़ाना होता है। जब स्टॉक स्प्लिट लागू होता है, तो प्रत्येक शेयर की कीमत स्प्लिट अनुपात के अनुसार समायोजित हो जाती है।

स्टॉक स्प्लिट

कंपनी पहली बार अपने शेयरों को विभाजित करने जा रही है, और इसका रेश्यो 1:10 रखा गया है। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास एक शेयर है, वे 10 हिस्सों में विभाजित हो जाएंगे। इस प्रक्रिया के बाद उनके पास एक शेयर के बदले 10 शेयर होंगे।

रिकॉर्ड डेट

कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट 13 दिसंबर 2024 निर्धारित की है। जिन निवेशकों के पास इस दिन तक कंपनी के शेयर हैं, वे इस कॉर्पोरेट एक्शन का हिस्सा बन सकेंगे।

बिजनेस मॉडल

Exxaro Tiles फर्श और दीवार के लिए टाइल्स का निर्माण करती है और उन्हें बेचती है। कंपनी मुख्य रूप से फ्लोरिंग सॉल्यूशंस के लिए विट्रिफाइड टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में लगी हुई है। इसके प्रोडक्शन पोर्टफोलियो में डबल चार्ज विट्रिफाइड टाइल्स और ग्लेज़्ड विट्रिफाइड टाइल्स शामिल हैं।

शेयर का इतिहास

बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, Exxaro Tiles के शेयरों ने हाल के समय में खासा प्रदर्शन नहीं किया है। इसके 6 महीने के रिटर्न में 19.59% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, 1 साल और 2 साल के रिटर्न में लगातार नकारात्मक प्रदर्शन देखा गया है, और तीन साल की अवधि में भी इसका रिटर्न नकारात्मक रहा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।