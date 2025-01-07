इस मल्टीबैगर Defence Stock में 10 प्रतिशत का उछाल, सरकार से मिला बड़ा ऑर्डर

Paras Defence and Space Technologies Ltd. के शेयरों में मंगलवार को जबरदस्त उछाल देखा गया। स्टॉक ने 10 प्रतिशत की बढ़त के साथ ₹1,066.50 के अपर प्राइस बैंड को छुआ। आज के इस उछाल के बाद कंपनी ने BSE फाइलिंग में यह जानकारी दी कि कंपनी को केंद्र से MK-46 और MK-48 बेल्ट-फेड लाइट मशीन गन (LMG) बनाने का लाइसेंस हासिल हुआ है।

कंपनी ने अपनी BSE फाइलिंग में कहा कि हम आपको सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि M/s. Paras Defence and Space Technologies Ltd. (कंपनी) को Arms Act, 1959 के तहत एक लाइसेंस प्रदान किया गया है। इस लाइसेंस के तहत कंपनी को MK-46 और MK-48 बेल्ट-फेड लाइट मशीन गन (LMG) आधुनिकीकृत और LMG बनाने की अनुमति हासिल हुई है, जिसमें प्रस्तावित सालाना क्षमता 6,000 यूनिट्स होगी।

Paras Defence के शेयरों में BSE पर उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया, क्योंकि इस स्टोरी को लिखे जाने तक लगभग 23,000 शेयरों का आदान-प्रदान हुआ था। यह आंकड़ा पिछले दो हफ्तों के औसत वॉल्यूम 14,000 शेयरों से अधिक है। इस काउंटर पर कारोबार का कुल टर्नओवर ₹2.39 करोड़ था, जिससे कंपनी की बाजार पूंजीकरण (m-cap) ₹4,186.51 करोड़ हो गई।

तकनीकी नजरिये से यह स्टॉक 5-दिन, 10-दिन और 50-दिन के साधारण मूविंग एवरेजेस (SMA) से ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन 20-दिन, 30-दिन, 100-दिन, 150-दिन और 200-दिन SMA से नीचे था। स्टॉक का 14-दिन का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 50.59 था। 30 से नीचे का स्तर ओवरसोल्ड माना जाता है, जबकि 70 से ऊपर का स्तर ओवरबॉट माना जाता है।

BSE के अनुसार, कंपनी के स्टॉक का प्राइस-टू-इक्विटी (P/E) रेश्यो 81.78 है, जबकि प्राइस-टू-बुक (P/B) वैल्यू 8.45 है। प्रति शेयर आय (EPS) 12.66 है और इक्विटी पर रिटर्न 10.34 प्रतिशत है।

Paras Defence मुख्य रूप से रक्षा और अंतरिक्ष इंजीनियरिंग उत्पादों और समाधानों के डिज़ाइन, विकास, निर्माण और परीक्षण में लगी हुई है। इसके पास रक्षा और अंतरिक्ष ऑप्टिक्स, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, भारी इंजीनियरिंग, विद्युत चुंबकीय पल्स सुरक्षा समाधान और विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में पांच प्रमुख उत्पाद श्रेणियाँ हैं। सितंबर 2024 तक, प्रमोटर्स के पास कंपनी में 58.94 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।