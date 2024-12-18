गिरते बाजार में इस 50 रुपए के Solar Penny Stock में लगातार अपर सर्किट जारी

TCM लिमिटेड के शेयरों में बंपर तेजी देखी जा रही है। लगातार गिरते बाजार में भी स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है। बुधवार को, TCM लिमिटेड के शेयरों ने ₹54 प्रति शेयर पर 5 प्रतिशत अपर सर्किट लगाया, जबकि मंगलवार को भी शेयर अपर सर्किट में ही था। आइये जानते हैं तेजी का कारण..

इस स्टॉक का 52-सप्ताह का उच्चतम ₹79.50 प्रति शेयर और न्यूनतम ₹39.26 प्रति शेयर है। कंपनी के शेयरों में BSE पर वॉल्यूम में 2.42 गुना से अधिक वृद्धि देखी गई और यह 52-सप्ताह के न्यूनतम स्तर ₹39.26 प्रति शेयर से 40 प्रतिशत बढ़ चुका है।

TCM Ltd. ने महिंद्रा होलिडेज़ और रिसॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड से एक महत्वपूर्ण ऑर्डर हासिल किया है, जिसके तहत केरल के पूवार स्थित क्लब महिंद्रा रिसॉर्ट में 250 KWp ग्रिड-कनेक्टेड सोलर फोटोवोल्टिक (SPV) पावर प्लांट के डिज़ाइन, आपूर्ति, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का कार्य किया जाएगा। इस समझौते की मुख्य शर्तों में 60 दिन में परियोजना की समाप्ति समयसीमा, प्रति KW पर 3.7 यूनिट की वार्षिक उत्पादन गारंटी, और सोलर पैनल (10 साल उत्पाद, 25 साल प्रदर्शन), इन्वर्टर (7 साल), और ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम (1 साल) जैसे घटकों पर विभिन्न वारंटी शामिल हैं।

ऑर्डर का कुल मूल्य ₹1,05,26,500 है। भुगतान शर्तों के तहत, 20 प्रतिशत पूरी सामग्री की डिलीवरी पर, 75 प्रतिशत परियोजना की समाप्ति और नेट मीटरिंग प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर, और 5 प्रतिशत दो वर्षों के लिए संरक्षण के रूप में रखा जाएगा। यह आदेश, जो एक घरेलू संस्था द्वारा दिया गया है, डिज़ाइन और इंस्टॉलेशन से लेकर कमीशनिंग तक के सभी पहलुओं को कवर करता है, जिसमें लोडिंग, अनलोडिंग, फ्रेट, और किसी भी डिस्कॉम कानूनी शुल्क भी शामिल हैं। यह परियोजना TCM लिमिटेड की क्षमताओं को प्रदर्शित करती है, जो घरेलू बाजार में प्रमुख ग्राहकों के लिए व्यापक सौर ऊर्जा समाधान प्रदान करने में सक्षम है।

बिजनेस मॉडल

TCM लिमिटेड चिकित्सा उत्पाद, GPS-सक्षम स्वचालित हेडलाइट बीम सहायता प्रणालियाँ (ENSO ब्रांड नाम के तहत) और सौर सोलर संयंत्र स्थापित करने और कमीशन करने के बिजनेस का निर्माण करती है। कंपनी का शेयरधारिता पैटर्न इस प्रकार है: प्रमोटर्स के पास 49.51 प्रतिशत हिस्सेदारी, DII के पास 7.44 प्रतिशत हिस्सेदारी (जिसमें से जीवन बीमा निगम 7.41 प्रतिशत की मालिक है) और बाकी 43.05 प्रतिशत सामान्य जनता के पास है, जो सितंबर 2024 तक है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।