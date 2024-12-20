Tata Motors Share पर आई रिपोर्ट से निवेशक खुशी से उछल पड़ेंगे!

scorecardresearch
Tata Motors Ltd के शेयर जुलाई के उच्चतम स्तर ₹1,179.05 से लगभग 38 प्रतिशत गिर चुके हैं। अब ऐसे में सवाल है कि साल 2025 में इस शेयर में क्या हो सकता है?

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Dec 20, 2024 11:44 IST

LKP Securities ने टाटा समूह के इस स्टॉक को 'वैल्यू बाय' बताया है। ब्रोकरेज का मानना है कि घरेलू कमर्शियल व्हीकल (CV) की मांग साल के अगले 6 महीने में बढ़ सकती है और हालिया लॉन्च से वृद्धि को समर्थन मिलने की संभावना है। इसने स्टॉक पर ₹970 का नया टार्गेट प्राइस सुझाया है, जो शुक्रवार के ₹742.25 के ट्रेडिंग प्राइस पर लगभग 31 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है।

एलकेपी ने कहा कि यह स्टॉक FY27E के कंसोलिडेटेड आय अनुमानों पर 11.1 गुणा पर ट्रेड हो रहा है। यह अपने 52 वीक के उच्चतम स्तरों से लगभग 40 प्रतिशत गिर चुका है। हमारे स्टॉक पर सकारात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, हम इसे इन स्तरों से आकर्षक मानते हैं। इसलिए, यह एक वैल्यू बाय है। हालांकि प्रमुख वैश्विक बाजारों में मंदी एक निगरानी योग्य पहलू है।

पिछले क्वार्टर में, टाटा मोटर्स की ब्रिटिश शाखा JLR ने 11.7 प्रतिशत Ebitda मार्जिन दर्ज किया, जो नकारात्मक ऑपरेटिंग लीवरेज और उच्च मार्केटिंग खर्चों के कारण 350 बेसिस प्वाइंट्स कम हुआ। भारत का कारोबार (CV+PV) Ebitda मार्जिन 9.5 प्रतिशत रहा।

ब्रोकरेज का कहना है कि जबकि अमेरिकी बाजार अभी भी स्वस्थ है, यूरोपीय संघ में मांग का माहौल सुस्त बना हुआ है। मैनेजमेंट ने H2 में सप्लाई संबंधी बाधाओं में ढील और बुद्धिमान लागत मैनेजमेंट के कारण मजबूत वृद्धि की संभावना जताई है। मार्केटिंग खर्चे ऊंचे बने रहने की उम्मीद है। घरेलू PV सेगमेंट में, TaMo ने त्योहारी सीजन के दौरान मजबूत वृद्धि देखी। हालिया/नए लॉन्च से वृद्धि को सपोर्ट मिलने की संभावना है। घरेलू CV मांग H2 में बढ़ने की उम्मीद है।

ब्रोकरेज का अनुमान है कि टाटा मोटर्स के FY25-27E कंसोलिडेटेड Ebitda अनुमानों को JLR के लिए कम ग्रॉस मार्जिन अनुमानों द्वारा चलाया जाएगा, क्योंकि लक्जरी कारों की मांग, विशेष रूप से चीन और यूरोप में कमजोर बनी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप हाई डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज ने PV और CV कारोबार के लिए कमजोर खुदरा बिक्री और उच्च इन्वेंटरी स्तरों के कारण कम वॉल्यूम अनुमानों का अनुमान लगाया है, जिसे PV और CV सेगमेंट में हाई प्रॉफिटिबिलिटी अनुमानों से आंशिक रूप से ऑफसेट किया गया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
