Tata Motors shares में फंसे निवेशकों के लिए BEST रणनीति!

Tata Motors के शेयरों में लगातार चौथे दिन भी गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के साथ ही स्टॉक इस साल की शरुआत से अबतक नेगेटिव रिटर्न में बदल गया है।

सितंबर तिमाही के परिणामों के बाद CLSA के जरिए अपग्रेड किए जाने के बावजूद स्टॉक पर नजर रखने वाले अधिकांश ब्रोकरेज ने Tata Motors के प्राइस टारगेट और प्रति शेयर आय (EPS) अनुमानों में काफी कमी की है।

CLSA की ओर से अब Tata Motors के लिए ₹968 का टारगेट दिया है। साथ ही ब्रोकरेज का कहना है कि हाल की सुधार के बाद उसने स्टॉक को अपग्रेड किया है। Tata Motors के शेयर हाल के हाई से 32% तक गिर चुके हैं। हालांकि, Tata Motors ने JLR के लिए EBIT मार्जिन गाइडेंस को इस वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 8.5% और वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 10% पर बनाए रखा है।

Nomura ने Tata Motors पर अपनी "बाय" रेटिंग बनाए रखी है, लेकिन स्टॉक के टारगेट प्राइस को ₹1,303 प्रति शेयर से घटाकर ₹900 कर दिया है। कंपनी को उम्मीद है कि भारत के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में इस वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में सुधार होगा, साथ ही दूसरी छमाही में JLR की रिकवरी की उम्मीद भी जताई है। ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि JLR का प्रदर्शन बाजारों में अपने पीयर्स कंपनियों के मुकाबले बेहतर रहा है और JLR के जरिए अपने गाइडेंस को बनाए रखना एक प्रमुख सकारात्मक बिंदु है, खासकर वैश्विक OEMs द्वारा बनाए गए चिंताओं के बावजूद।

Jefferies ने भी स्टॉक पर अपनी "बाय" रेटिंग बनाए रखी है, लेकिन Nomura की तरह, इसका टारगेट प्राइस ₹1,330 से घटाकर ₹1,000 कर दिया है। Jefferies ने वित्तीय वर्ष 2025-2027 के लिए Tata Motors के EPS अनुमानों में 2% से 9% तक की कमी की है। हालांकि, UBS ने स्टॉक पर अपनी "सेल" सिफारिश बनाए रखी है और ₹780 का टारगेट प्राइस रखा है। उसने अपनी नोट में कहा कि रिपोर्ट किए गए EBIT की गुणवत्ता भी निराशाजनक थी, क्योंकि कंपनी ने पहले अपनी ICE मॉडल्स के उपयोगी जीवन को संशोधित किया था, जिसके कारण £76 मिलियन से कम डेप्रिशिएशन हुआ।

JLR के लिए फ्री कैश फ्लो गाइडेंस अब £1.3 बिलियन है, जो पहले £1.8 बिलियन था। Tata Motors पर कवर करने वाले 36 विश्लेषकों में से 22 के पास अभी भी स्टॉक पर "बाय" रेटिंग है, 9 ने "होल्ड" कहा है, जबकि पांच ने "सेल" सिफारिश की है। Tata Motors के शेयर मंगलवार को ₹788.6 पर 2% नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जो इसके हाल के शिखर ₹1,179 से काफी नीचे हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।



