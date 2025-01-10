scorecardresearch
Tata Group में ये क्या हो रहा है? एक शेयर में तूफानी तेजी तो दूसरा मुंह बल गिरा

Tata Group Share: स्टॉक मार्केट में गिरावट भरे कारोबार में टाटा ग्रुप के शेयर फोकस में बने हुए हैं। दरअसल, टाटा ग्रुप की दो कंपनियों ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किये थे। नतीजे आने के बाद TCS के शेयर में तेजी आई तो वहीं Tata Elxsi के शेयर लाल निशान पर हैं।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 10, 2025 12:58 IST
Tata Group logo

Stock Update: शेयर बाजार के दोनों सूचकांक गिरकर ट्रेड कर रहे हैं। बिकवाली भरे कारोबार में टाटा ग्रुप (Tata Group) के शेयर फोकस में बने हुए हैं। दरअसल, टाटा ग्रुप की दो कंपनियों Tata Elxsi और TCS ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किये। तिमाही नतीजे आने के बाद टीसीएस के शेयर चढ़ गए और  Tata Elxsi के शेयर में बिकवाली आई। 

टीसीएस का तिमाही नतीजा (TCS Q3 Result)

गुरुवार के सत्र में टीसीएस ने तिमाही नतीजा जारी किया था। इस नतीजे में कंपनी ने बताया कि दिसंबर तिमाही में कंपनी के नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 12 प्रति शत की तेजी आई। वहीं कंपनी का रेवेन्यू भी 6 प्रतिशत बढ़ गया। टीसीएस के ऑर्डर बुक के अनुसार दिसंबर तिमाही में कंपनी का ऑर्डर बुक 1020 करोड़ डॉलर हो गया जो पिछले साल की समान तिमाही में यह 810 करोड़ डॉलर था।
 
कंपनी ने अपने वित्तीय प्रदर्शन के साथ डिविडेंड (Dividend) का भी एलान कर रहा है। कंपनी निवेशक को अंतरिम डिविडेंड (TCS Interim Dividend) के साथ स्पेशल डिविडेंड (TCS Special Dividend) भी दे रही है। डिविडेंड के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट 17 जनवरी 2024 तय किया है। टीसीएस 10 रुपये का अंतरिम और 66 रुपये का स्पेशल लाभांश दे रही है। 

टीसीएस शेयर प्राइस (TCS Share Price)

आज कंपनी के शेयर 5.93 फीसदी की तेजी के साथ 4,277.25 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। दोपहर 1 बजे तक में शेयर ने 4,292.65 रुपये प्रति शेयर का हाई लेवल टच किया। 

टाटा एलक्सी शेयर में गिरावट 

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एलक्सी के शेयर गिरकर ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी ने भी हाल में तिमाही नतीजों का एलान किया है। कंपनी द्वारा जारी तिमाही नतीजों के अनुसार नेट प्रॉफिट 199 करोड़ रुपये रहा। जो पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 3.5 फीसदी कम है। हालांक, दिसंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 3 फीसदी बढ़कर 939.17 करोड़ रुपये हुआ। इसके अलावा तीसरी तिमाही में कंपनी का कुल खर्च भी 7 प्रतिशत बढ़कर ₹723 करोड़ रुपये पहुंच गया है। कंपनी के नतीजे उम्मीद से बेहतर नहीं रहे। इस कारण कंपनी के शेयरों में बिकवाली आई है।

खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर 7 फीसदी से ज्यादा गिरकर 5,982.80 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है। टाटा एलक्सी के शेयर ने आज 52-सप्ताह लो के नए स्तर को छू लिया। अब टाटा एलक्सी का 52-वीक -लो 5,921.00 रुपये है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jan 10, 2025