Tata Group में ये क्या हो रहा है? एक शेयर में तूफानी तेजी तो दूसरा मुंह बल गिरा

Stock Update: शेयर बाजार के दोनों सूचकांक गिरकर ट्रेड कर रहे हैं। बिकवाली भरे कारोबार में टाटा ग्रुप (Tata Group) के शेयर फोकस में बने हुए हैं। दरअसल, टाटा ग्रुप की दो कंपनियों Tata Elxsi और TCS ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किये। तिमाही नतीजे आने के बाद टीसीएस के शेयर चढ़ गए और Tata Elxsi के शेयर में बिकवाली आई।

टीसीएस का तिमाही नतीजा (TCS Q3 Result)

गुरुवार के सत्र में टीसीएस ने तिमाही नतीजा जारी किया था। इस नतीजे में कंपनी ने बताया कि दिसंबर तिमाही में कंपनी के नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 12 प्रति शत की तेजी आई। वहीं कंपनी का रेवेन्यू भी 6 प्रतिशत बढ़ गया। टीसीएस के ऑर्डर बुक के अनुसार दिसंबर तिमाही में कंपनी का ऑर्डर बुक 1020 करोड़ डॉलर हो गया जो पिछले साल की समान तिमाही में यह 810 करोड़ डॉलर था।



कंपनी ने अपने वित्तीय प्रदर्शन के साथ डिविडेंड (Dividend) का भी एलान कर रहा है। कंपनी निवेशक को अंतरिम डिविडेंड (TCS Interim Dividend) के साथ स्पेशल डिविडेंड (TCS Special Dividend) भी दे रही है। डिविडेंड के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट 17 जनवरी 2024 तय किया है। टीसीएस 10 रुपये का अंतरिम और 66 रुपये का स्पेशल लाभांश दे रही है।

टीसीएस शेयर प्राइस (TCS Share Price)

आज कंपनी के शेयर 5.93 फीसदी की तेजी के साथ 4,277.25 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। दोपहर 1 बजे तक में शेयर ने 4,292.65 रुपये प्रति शेयर का हाई लेवल टच किया।

टाटा एलक्सी शेयर में गिरावट

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एलक्सी के शेयर गिरकर ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी ने भी हाल में तिमाही नतीजों का एलान किया है। कंपनी द्वारा जारी तिमाही नतीजों के अनुसार नेट प्रॉफिट 199 करोड़ रुपये रहा। जो पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 3.5 फीसदी कम है। हालांक, दिसंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 3 फीसदी बढ़कर 939.17 करोड़ रुपये हुआ। इसके अलावा तीसरी तिमाही में कंपनी का कुल खर्च भी 7 प्रतिशत बढ़कर ₹723 करोड़ रुपये पहुंच गया है। कंपनी के नतीजे उम्मीद से बेहतर नहीं रहे। इस कारण कंपनी के शेयरों में बिकवाली आई है।

खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर 7 फीसदी से ज्यादा गिरकर 5,982.80 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है। टाटा एलक्सी के शेयर ने आज 52-सप्ताह लो के नए स्तर को छू लिया। अब टाटा एलक्सी का 52-वीक -लो 5,921.00 रुपये है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

