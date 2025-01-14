Tata Group के इस शेयर में हो रही बिकवाली थमी, ऑल-टाइम लो से उठा स्टॉक

Tata Tech Share: टाटा ग्रुप की टेक कंपनी Tata Technologies Ltd के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। कंपनी के शेयर 800 रुपये प्रति शेयर भाव से नीचे पहुंच गया था। हालांकि, आज के सत्र में कंपनी के शेयर हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं।

खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर 1.81 फीसदी की बढ़त के साथ 809.30 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।

दिसंबर 2024 में टाटा टेक के शेयरों की लिस्टिंग हुई थी। कंपनी अपने इश्यू प्राइस 500 के मुकाबले 1200 रुपये पर लिस्ट हुए थे। शेयरों मं आई तेजी के बाद इसका भाव 1400 रुपये हो गया था। इस साल जनवरी से शेयरों में बिकवाली देखने को मिली और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में शेयर 11 फीसदी तक लुढ़क गए।

क्यों गिर रहा शेयर का भाव

मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा कि बाजार में खराब सेंटीमेंट्स का सीधा असर शेयर पर देखने को मिल रहा है। कंपनी का डेली चार्ट्स पर कमजोरी है और ऐसे में अनुमान है कि कंपनी के शेयर में आगे भी गिरावट आएगी। मार्केट एनलिस्ट के हिसाब से कंपनी के शेयर 600 रुपये के स्तक तक आ सकते हैं। यह शेयर लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है।

कई रिपोर्ट्स के अनुसार उम्मीद जितने अच्छे तिमाही नतीजे न आने के कारण भी शेयर में गिरावट आई है। तिमाही नतीजे खराब होने के कारण एफआईआई ने भी शेयर की बिकवाली की है। हालांकि, अभी विदेशी निवेशक शेयर खरीद रहे हैं।

मौजूदा डेटा के अनुसार एफआईआई की हिस्सेदारी 3.62 फीसदी और डीआईआई की हिस्सेदारी 3.57 फीसदी है।

टाटा टेक के बारे में

टाटा टेक इंजीनियरिंग और डिजाइन कंपनी है। यह मुख्य रूप से ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, मैन्युफैक्चरिंग और उद्योग 4.0 सेक्टर में सर्विस देती है। यह टाटा ग्रुप की सहायक कंपनी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

